اجرای ۱۰۰۰ برنامه به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، سلیم کریمی دوشنبه در نشستی با خبرنگاران استان که به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در سنندج برگزارشد، با اشاره به اینکه ۲۶ ژوئن مقارن با ۵ تیرماه به عنوان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است، گفت: در ایران یک هفته به ارائه گزارش عملکرد و برنامه های تدوین شده در راستای مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده شده است.

وی عنوان کرد: در هفته مبارزه با مواد مخدر امسال در کردستان بیش از هزار برنامه تدارک دیده شده که اجرا می شود.

وی بیان کرد: برخی از شهرستان های استان تا ۲۰۰ برنامه هم برای اجرا در این هفته تهیه و آماده کردند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان برگزاری مسابقات هنری و ورزشی، اجرای تئاترهای خیابانی و برگزاری نشست های مطبوعاتی و تلویزیونی را از جمله برنامه های این هفته خواند و بیان کرد: بیش از ۱۵۰۰ نماز جمعه در استان اقامه می شود که برای تمامی امامان جمعه و جماعت استان در خصوص مبارزه با مواد مخدر مطالبی را برای بیان در نمازهای جمعه ارسال کرده ایم.

کریمی با بیان اینکه مبارزه با مقابله متفاوت است، اضافه کرد: زمانی که کشوری امر مبارزه را به مقابله تقلیل دهد بی شک ضرر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه مقابله یک درصد از مبارزه را تشکیل می دهد، عنوان کرد: اولویت امسال ما اجرای طرح ملی مبارزه با مواد مخدر ،روان گردان ها و پیشسازها است.

وی افق اجرای طرح مذکور را تا سال ۱۴۰۰ خواند و بیان کرد: تا این سال باید ۲۵ درصد از اعتیاد کشور کاهش پیدا کند لذا باید حداقل ۵۰ درصد اقدامات ما مبتنی بر پیشگیری از اعتیاد باشد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان اظهارداشت: ۳۷ دستگاه در راستای اجرایی کردن طرح ذکر شده تکلیف دارند و شورای هماهنگی هم رسالت برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات انجام شده را برعهده دارد.