به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش بعدازظهر دوشنبه درجلسه انجمن کتابخانه های عمومی که با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی گیلان در فرمانداری شهرستان آستارا برگزار شد، اظهار کرد: برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی، توسعه اهداف و برنامه‌های فرهنگی نیازمند تجمیع امکانات و برنامه ریزی واحد هستیم.

وی افزود: باید تلاش کنیم مدیریت جامع فرهنگی و اجتماعی در شهرستان آستارا اجرایی شود.

فرماندار آستارا با بیان اینکه توسعه امکانات در سطح شهرستان و فراگیر شدن خدمات فرهنگی و اجتماعی یکی از اولویت ها است، گفت: با توجه به مشکلات اعتباری در کوتاه مدت رسیدن به این امر سخت است. اما با بهره وری صحیح از امکانات و منابع موجود می توانیم خدمات دهی کنیم.

رنجکش با اشاره به وجود مدارس و ساختمان های بلا استفاده در این شهرستان، خاطرنشان کرد: با بازسازی و مشارکت دستگاه های فرهنگی همانند کتابخانه ها می توان از این اماکن به عنوان مکان های فرهنگی استفاده کرد.

وی به سابقه فرهنگی و علاقمندی مردم شهرستان آستارا به این حوزه به ویژه کتاب اشاره کرد و یادآورشد: شهرستان آستارا در حوزه کتاب و کتابخوانی با ساخت نخستین کتابخانه کشور پیشتاز بوده لذا از این رو توسعه این حوزه از اولویت های مسئولان شهرستان است.

فرماندار آستارا تأکید کرد: تجهیز کتابخانه ها در کنار بازسازی این اماکن و در نظر گرفتن منظر زیبا و ایجاد جاذبه برای استفاده متقاضیان در کنار برنامه ریزی های دیگر در راستای نشاط اجتماعی کتابخانه ها باید مورد توجه مسئولان این نهاد قرار گیرد و فرمانداری آستارا نیز حمایت های لازم را انجام می دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری ها موظف به پرداخت نیم درصد از عوارض پرداختی به کتابخانه‌های عمومی هستند، ادامه داد: باید تلاش شود تا این منابع برای توسعه فعالیت های کتابخانه های شهرستان در اختیار این مجموعه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان نیز با اشاره به همکاری مسئولان این شهرستان در بحث توسعه فرهنگ کتابخوانی، اظهار کرد: کتابخانه‌های شهرستان آستارا از کتابخانه های فعال استان گیلان هستند.

هادی نوری با اشاره به برخی مشکلات خواستار توسعه امکانات و زیرساخت های طبیعی در آستارا و تامین تجهیزات و امکانات کتابخانه های عمومی این شهرستان شد.