فرصت های زیادی در چرخه تولید صرف گرفتن مجوز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد چوپانی، عصر دوشنبه در جلسه نشست قوه قضاییه و فعالان اقتصادی گلستان اظهار کرد: شرایط کشور ویژه است و باید تصمیمات ویژه اتخاذ شود.

وی با بیان این که تاوان برخی از تصمیمات اشتباه از جیب بخش خصوصی هزینه می شود، ادامه داد: اگر فضای کسب و کار را بهبود بخشیم در استان هیچ فقیری نخواهیم داشت.

چوپانی تصریح کرد: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند بلکه برخی ذهن های معیوب است که به ما ضرر می زند.

وی گفت: اضمحلال جامعه زمانی ایجاد می شود که بزرگان آن جامعه با روش های قدیمی بخواهند به نیازهای جدید جواب دهند.

چوپانی بیان کرد: فرصت های زیادی در چرخه تولید برای گرفتن مجوز هدر می رود و نمونه های زیادی در استان وجود داشته که علاوه بر صرف زمان با تحمیل هزینه هایی هم روبرو شده اند.

وی اظهار کرد: فساد در دو منظر «حیف» و «میل» قابل تعریف است، میل گاهی جزئی است ولی حیف ضرر رساننده به بیت المال است.

بدهی بخش صنعت گلستان ۲۵۰۰ میلیارد تومان است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گلستان گفت: از کسانی که عالمانه به مردم خیانت می کنند کجا باید شکایت کرد؟ در چند ماه اخیر یک تصمیم اشتباه که آسیب شناسی نشده بود باعث شد کامیونداران ما تحصن کنند و این علاوه بر ایجاد انفصال تولید به تولیدکنندگان خسارات فراوان وارد کرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی موظف است که قراردادها را براساس وحدت رویه صادر کند در صورتی که چنین نیست و برای این موضوع باید به کجا مراجعه کرد؟

چوپانی اظهار کرد: کل بدهی بخش صنعت در استان دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و گلستان در این زمینه جزو استان های سفید کشور است.

وی نسبت به برخوردهای سلیقه ای که پشت آن ها فساد است، هشدار داد و گفت: اگر نسبت به مأمور خاطی برخورد شود مطمئناً دیگر شاهد چنین رفتارهایی نخواهیم بود.