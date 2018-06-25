واکنش کمیسیون اروپا به نتیجه انتخابات در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اتحادیه اروپا پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته ترکیه خواستار ادامه همکاری میان طرفین در زمینه‌ مهاجرت، امنیت و مبارزه با تروریسم شد.

«مارگاریتیس شیناس» (Margaritis Schinas) سخنگوی کمیسیون اروپا در نشست خبری روزانه خود در بروکسل درباره نتایج انتخابات در ترکیه گفت: امیدواریم ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان همکاری با اتحادیه اروپا در زمینه‌های مهاجرت، امنیت، ثبات منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم را ادامه دهد.

این در حالیست که بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات ترکیه، رجب طیب اردوغان با کسب بیش از ۵۰ درصد از آراء به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شده است.

لازم به ذکر است، انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمانی روز گذشته از ساعت ۸ تا ۱۷ به وقت محلی برگزار گردید.