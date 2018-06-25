برلین به نتایج انتخابات ترکیه واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «استفان سایبرت» سخنگوی دولت آلمان طی سخنانی در مرکز رسانه ای فدرال درباره انتخابات روز گذشته در ترکیه گفت: فضای کار میان دولت فدرال و دولت جدید ترکیه مثبت و پرسود خواهد بود.

سخنگوی دولت آلمان در ادامه گفت: دولت آلمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه را از نزدیک دنبال می کرد. رجب طیب اردوغان پیروز انتخابات است. ائتلاف احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی نیز در مجلس صاحب اکثریت کرسی شده اند.

«استفان سایبرت» در ادامه افزود: آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز همانند روال سابق در یک فرصت مناسب این پیروزی را به اردوغان تبریک خواهد گفت. فعلا منتظر نتایج گروه نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا که قرار است بعد از ظهر اعلام شود، هستیم.