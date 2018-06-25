  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۱

برلین به نتایج انتخابات ترکیه واکنش نشان داد

برلین به نتایج انتخابات ترکیه واکنش نشان داد

سخنگوی دولت آلمان در واکنش به انتخابات روز گذشته در ترکیه گفت: فضای کار میان دولت فدرال و دولت جدید ترکیه مثبت و پرسود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «استفان سایبرت» سخنگوی دولت آلمان طی سخنانی در مرکز رسانه ای فدرال درباره انتخابات روز گذشته در ترکیه گفت: فضای کار میان دولت فدرال و دولت جدید ترکیه مثبت و پرسود خواهد بود.

سخنگوی دولت آلمان در ادامه گفت: دولت آلمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه را از نزدیک دنبال می کرد. رجب طیب اردوغان پیروز انتخابات است. ائتلاف احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی نیز در مجلس صاحب اکثریت کرسی شده اند.

«استفان سایبرت» در ادامه افزود: آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز همانند روال سابق در یک فرصت مناسب این پیروزی را به اردوغان تبریک خواهد گفت. فعلا منتظر نتایج گروه نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا که قرار است بعد از ظهر اعلام شود، هستیم.

کد مطلب 4330592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها