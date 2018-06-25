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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۷

سرپرست سازمان اورژانس کشور؛

اورژانس سال گذشته ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار ماموریت انجام داد

اورژانس سال گذشته ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار ماموریت انجام داد

سرپرست سازمان اورژانس کشور، گفت: اورژانس هوایی تاکنون ۲۱ هزار بیمار و مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کرده و ۶۵ درصد از این افراد، مستقیما به اتاق عمل منتقل شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند در ششمین المپیاد علمی - مهارتی فوریت های پزشکی کشور مهم ترین اهداف برگزاری این المپیاد را افزایش مهارت نیروها، افزایش کیفیت ارائه خدمات، ایجاد شبکه توانمند اورژانس، ارتقای روحیه کارکنان، شناسایی افراد نخبه و خلاق و افزایش آمادگی برای حضور در عرصه های بین المللی و کسب و انتقال تجربیات به سایر کشورها دانست.

وی تصریح کرد: سال گذشته سه میلیون و ۲۸۸ هزار ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ در کشور انجام شد که ۲۵ درصد از این ماموریت ها، در جاده ها و سایر ماموریت ها در سطح شهرها و روستاها صورت گرفت.

سرپرست سازمان اورژانس کشور با اشاره به انجام ۲۱۹۸ عملیات احیای موفق توسط نیروهای اورژانس در سال گذشته، اظهار داشت: در دو ماه اول امسال، همکاران اورژانس، ۲۹۲ عملیات احیای موفق داشتند و اعتقاد داریم که نجات جان یک نفر مانند نجات تمام بشریت است.

کولیوند خاطرنشان کرد: اورژانس هوایی تاکنون ۲۱ هزار بیمار و مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کرده و ۶۵ درصد از این افراد، مستقیما به اتاق عمل منتقل شده اند و این موضوع، نشان دهنده ارزش بالای این خدمت است.

وی به تقویت و نوسازی اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس جدید خریداری شده و به زودی وارد کشور می شود.

کولیوند ادامه داد: دو خدمت جدید ۲۴۷ و ۷۲۴ برای ارائه خدمات به سکته های حاد قلبی و مغزی راه اندازی شد که خدمات بسیار ارزشمندی ارائه داده و تا پایان امسال، ارائه این خدمات در ۷۰ درصد از دانشگاه های علوم پزشکی تکمیل می شود.

سرپرست سازمان اورژانس کشور، یادآور شد: موتورلانس های اورژانس تاکنون ۱۵۲ هزار ماموریت انجام داده و توانسته اند، مدت زمان حضور اورژانس بر بالین مددجو را کاهش دهند.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال راه اندازی شهرک اورژانس هستیم و در نظر داریم در این شهرک علاوه بر ارائه آموزش های عمومی به مردم در سطح فرد، خانواده و اجتماعی، به نیروهای اورژانس نیز آموزش هایی در جهت افزایش مهارت و توانمندی، ارائه شود.

کولیوند در پایان، اظهار داشت: نظام رتبه بندی نیروهای اورژانس در حال نهایی شدن است و درجه های مختلفی برای این نیروها در نظر گرفته شده که در آینده با حضور وزیر بهداشت بر روی دوش تعدادی از همکاران ما، نصب خواهد شد.

کد مطلب 4330614
حبیب احسنی پور

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