اورژانس سال گذشته ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار ماموریت انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند در ششمین المپیاد علمی - مهارتی فوریت های پزشکی کشور مهم ترین اهداف برگزاری این المپیاد را افزایش مهارت نیروها، افزایش کیفیت ارائه خدمات، ایجاد شبکه توانمند اورژانس، ارتقای روحیه کارکنان، شناسایی افراد نخبه و خلاق و افزایش آمادگی برای حضور در عرصه های بین المللی و کسب و انتقال تجربیات به سایر کشورها دانست.

وی تصریح کرد: سال گذشته سه میلیون و ۲۸۸ هزار ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ در کشور انجام شد که ۲۵ درصد از این ماموریت ها، در جاده ها و سایر ماموریت ها در سطح شهرها و روستاها صورت گرفت.

سرپرست سازمان اورژانس کشور با اشاره به انجام ۲۱۹۸ عملیات احیای موفق توسط نیروهای اورژانس در سال گذشته، اظهار داشت: در دو ماه اول امسال، همکاران اورژانس، ۲۹۲ عملیات احیای موفق داشتند و اعتقاد داریم که نجات جان یک نفر مانند نجات تمام بشریت است.

کولیوند خاطرنشان کرد: اورژانس هوایی تاکنون ۲۱ هزار بیمار و مصدوم را به مراکز درمانی منتقل کرده و ۶۵ درصد از این افراد، مستقیما به اتاق عمل منتقل شده اند و این موضوع، نشان دهنده ارزش بالای این خدمت است.

وی به تقویت و نوسازی اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس جدید خریداری شده و به زودی وارد کشور می شود.

کولیوند ادامه داد: دو خدمت جدید ۲۴۷ و ۷۲۴ برای ارائه خدمات به سکته های حاد قلبی و مغزی راه اندازی شد که خدمات بسیار ارزشمندی ارائه داده و تا پایان امسال، ارائه این خدمات در ۷۰ درصد از دانشگاه های علوم پزشکی تکمیل می شود.

سرپرست سازمان اورژانس کشور، یادآور شد: موتورلانس های اورژانس تاکنون ۱۵۲ هزار ماموریت انجام داده و توانسته اند، مدت زمان حضور اورژانس بر بالین مددجو را کاهش دهند.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال راه اندازی شهرک اورژانس هستیم و در نظر داریم در این شهرک علاوه بر ارائه آموزش های عمومی به مردم در سطح فرد، خانواده و اجتماعی، به نیروهای اورژانس نیز آموزش هایی در جهت افزایش مهارت و توانمندی، ارائه شود.

کولیوند در پایان، اظهار داشت: نظام رتبه بندی نیروهای اورژانس در حال نهایی شدن است و درجه های مختلفی برای این نیروها در نظر گرفته شده که در آینده با حضور وزیر بهداشت بر روی دوش تعدادی از همکاران ما، نصب خواهد شد.