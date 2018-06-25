به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه دولت انگلیس، «آلن دانکن» (Alan Duncan) معاون آمریکا- اروپای وزارت خارجه انگلستان امروز دوشنبه در اظهاراتی در شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد: لندن در پی انتخابات روز گذشته ترکیه بی صبرانه در انتظار ادامه روابط میان دو کشور است.

معاون آمریکا- اروپای وزارت خارجه انگلستان ادامه داد: مانند دوران پس از کودتای نافرجام به همکاری نزدیک خود با ترکیه ادامه خواهیم داد.

این در حالیست که بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات ترکیه، رجب طیب اردوغان با کسب بیش از ۵۰ درصد از آراء به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شده است.

لازم به ذکر است، انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات پارلمانی روز گذشته از ساعت ۸ تا ۱۷ به وقت محلی برگزار گردید.