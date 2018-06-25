تجهیزات جدید آزمایشگاهی در هشترود به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان هشترود ظهر امروز دوشنبه در آیین بهره برداری از این دستگاه ها گفت : برای این دودستگاه ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

جواد بابایی افزود : دستگاه اتو آنالیزور BT۳۵۰۰ که از ضروریات آزمایشگاه هشترود بود می تواند در ۱ ساعت ۶۰ تست انجام دهد و از بروزترین دستگاهها هستند.

وی گفت : این دستگاه می تواند انواع آزمایش ها از جمله بیوشیمی خون، قند، چربی خون، انواع آنزیم ها، کلسیم و فسفر را انجام دهد.

وی افزود : دستگاه دیگری هم به نام دیداس هر ساعت قادر است ۵۰ تست انواع آزمایشات هورمون و ویروسی را انجام دهد.

بابایی گفت : در طول یکسال گذشته بیش از۲۲ هزار و ۵۳۴ نفر جهت انجام انواع آزمایش به آزمایشگاه مرکزی هشترود مراجعه کرده اند.