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۴ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۱۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی:

هنرمندان نحوه رشد و بالندگی شهدا را به تصویر بکشند

هنرمندان نحوه رشد و بالندگی شهدا را به تصویر بکشند

تبریز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: هنرمندان و فیلم سازان با خلق آثار هنری، چگونگی زندگی، نحوه رشد، بالندگی و دشواری های زندگی شهدا را به تصویر بکشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور روز دوشنبه در آیین رونمایی از مستند شهید مدافع حرم اسماعیل کریمی با عنوان اسماعیل ترک افزود: مردم باید بدانند که چه الگوهای برتری را داشتیم و امروز تداوم مسیر آن ها موجب عزت و سربلندی کشور می شود.

وی با اشاره به فرموده امام راحل مبنی بر اینکه شهادت هنر مردان خداست، یادآوری کرد: شهدای مدافع حرم مصداق این عبارت ارزشمند هستند، زیرا هنرمندانه در برابر هجمه سلطه گران ایستادند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه هر جا که عبارت هنر به کار می رود یعنی آن جا انسان مراحل تکامل را طی می کند و به کمال می رسد، اظهار داشت: شهدا با استقبال از شهادت در مسیر زندگی خویش، آفرینش گر چنین مرحله ای بودند.

محمدپور ادامه داد: هنرمندی شهدا این بود که با شهادت خود ضامن امنیت جامعه شدند و کشورمان را از تهدیدهای مختلف دشمنان مصون نگه داشتند و این هنر مردانی است که یک شبه راه ۱۰۰ ساله را پیمودند.

وی با تاکید بر لزوم برقراری ارتباط نسل جوان با مقوله های ارزشمندی مانند ایثار و شهادت گفت: شهدا عزتمند به شهادت رسیدند و عزت بخش شدند و این مقوله های ارزشمند باید به نسل جوان و آینده منتقل شود و در جامعه گسترش یابد.

محمدپور ادامه داد: انتقال عزتمندی شهدا به نسل جدید رسالت خطیر هنرمندان است که باید به آن توجه کنند.

کد مطلب 4330633

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