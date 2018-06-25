هنرمندان نحوه رشد و بالندگی شهدا را به تصویر بکشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور روز دوشنبه در آیین رونمایی از مستند شهید مدافع حرم اسماعیل کریمی با عنوان اسماعیل ترک افزود: مردم باید بدانند که چه الگوهای برتری را داشتیم و امروز تداوم مسیر آن ها موجب عزت و سربلندی کشور می شود.

وی با اشاره به فرموده امام راحل مبنی بر اینکه شهادت هنر مردان خداست، یادآوری کرد: شهدای مدافع حرم مصداق این عبارت ارزشمند هستند، زیرا هنرمندانه در برابر هجمه سلطه گران ایستادند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه هر جا که عبارت هنر به کار می رود یعنی آن جا انسان مراحل تکامل را طی می کند و به کمال می رسد، اظهار داشت: شهدا با استقبال از شهادت در مسیر زندگی خویش، آفرینش گر چنین مرحله ای بودند.

محمدپور ادامه داد: هنرمندی شهدا این بود که با شهادت خود ضامن امنیت جامعه شدند و کشورمان را از تهدیدهای مختلف دشمنان مصون نگه داشتند و این هنر مردانی است که یک شبه راه ۱۰۰ ساله را پیمودند.

وی با تاکید بر لزوم برقراری ارتباط نسل جوان با مقوله های ارزشمندی مانند ایثار و شهادت گفت: شهدا عزتمند به شهادت رسیدند و عزت بخش شدند و این مقوله های ارزشمند باید به نسل جوان و آینده منتقل شود و در جامعه گسترش یابد.

محمدپور ادامه داد: انتقال عزتمندی شهدا به نسل جدید رسالت خطیر هنرمندان است که باید به آن توجه کنند.