  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۶

ذبح افراد خانواده یکی از اعضای کمیساریای عالی انتخابات عراق

ذبح افراد خانواده یکی از اعضای کمیساریای عالی انتخابات عراق

منابع عراقی از ذبح اعضای خانواده یکی از اعضای کمیساریای عالی انتخابات این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، منابع امنیتی و پزشکی عراقی اعلام کردند: افراد مسلح ناشناس سر مادر و سه خواهر یکی از کارکنان کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق را بریدند.

این منابع بیان کردند: این کارمند از اقلیت ترکمن در شهرک حمرین استان دیالی هنگام ارتکاب جنایت از سوی این افراد مسلح ناشناس در منزل نبوده است و بنابراین گزندی به وی وارد نشده است.

منابع عراقی اعلام کردند: هنوز هیچ گروهی مسئولیت این جنایت وحشیانه را برعهده نگرفته است.

شایان ذکر است که قبلا داعش تهدید به حملات برگزار کنندگان انتخابات عراق کرده بود.

کد مطلب 4330642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها