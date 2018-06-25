ذبح افراد خانواده یکی از اعضای کمیساریای عالی انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، منابع امنیتی و پزشکی عراقی اعلام کردند: افراد مسلح ناشناس سر مادر و سه خواهر یکی از کارکنان کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق را بریدند.

این منابع بیان کردند: این کارمند از اقلیت ترکمن در شهرک حمرین استان دیالی هنگام ارتکاب جنایت از سوی این افراد مسلح ناشناس در منزل نبوده است و بنابراین گزندی به وی وارد نشده است.

منابع عراقی اعلام کردند: هنوز هیچ گروهی مسئولیت این جنایت وحشیانه را برعهده نگرفته است.

شایان ذکر است که قبلا داعش تهدید به حملات برگزار کنندگان انتخابات عراق کرده بود.