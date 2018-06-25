دستاوردها و برکات انقلاب اسلامی در استان بوشهر معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی دستاوردهای خوبی در زمینه‌های مختلف داشته است که باید این دستاوردها به خوبی معرفی شود.

وی با اشاره به اینکه جبهه استکبار در مقابل انقلاب اسلامی ایستاده است، اضافه کرد: به برکت انقلاب اسلامی در همه نقاط کشور از جمله استان بوشهر شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه‌های مختلف هستیم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، ادامه داد: باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع در تمام زمینه‌ها وارد دهه پنجم پیروزی انقلاب شویم و همگرایی و وحدت از اهمیت بالایی در این زمینه برخوردار است.

وی تصریح کرد:‌ انقلاب اسلامی با وجود انواع تهدیدها و ترفندها با موفقیت و پرشتاب به راه خود ادامه داده است ولی دشمن در پی تلخ سازی حلاوت انقلاب و خدمات آن است و از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند.

آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار انعکاس دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان بوشهر به صورت مناسب شد و اضافه کرد: دستاوردهای ارزشمند انقلاب باید در قالب‌های زیبا و اثرگذار به رخ جهان کشیده شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خواستار بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول این ۴۰ سال از سوی همه افراد شد و افزود: در عصر حاضر انقلاب اسلامی ما تنها انقلاب موفق و موثر بوده است که ماندگار مانده است.