واحدهای جدید تولیدی شهرک صنعتی اهر نیازمند افزایش ظرفیت برق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله عبدالهی ظهر امروز دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اهر، گفت: علاوه بر واحدهای تولیدی فعال در شهرک صنعتی شهرستان اهر، چند واحد دیگر از جمله کارخانه آهک هیداراته و واحدهای بزگ و کوچک در حال احداث نیز به برق بیشتری نیاز دارند که امیدواریم با تلاش مسئولان ذیربط شاهد افزایش ظرفیت برق موجود در این شهرک در آینده نزدیک باشیم.

وی، همچنین بابیان اینکه ۹۰ درصد بودجه کشور صرف امور جاری می شود و ۱۰ درصد به پروژه های عمرانی اختصاص می یابد که برای تکمیل پروژه ها و یا آغاز پروژه های جدید کافی نیست و لازم است بخش خصوصی نیز برای اجرای پروژه های زیربنایی، عمرانی، اشتغال زایی و مانند اینها ورود کند و در قوانین دست وپا گیر نیز در حوزه سرمایه گذاری تجدید نظر شود تا سرمایه گذاران بخش خصوصی بدون هیچ دغدغه ای برای سرمایه گذاری حضور بیشتری داشته باشند.

نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، همچنین با بیان اینکه از سوی شهرداری های حوزه های انتخابیه در جریان زلزله سال ۹۱ ارسباران پروانه های رایگان ساختمانی به میزان ۱۲۰ میلیارد ریال صادر شده است و قرار بر این بود دولت این میزان پول را بپردازد که تاکنون هیچ اقدامی نشده است.

عبدالهی، با انتفاد از تکمیل نشدن پل ارتباطی روستای وجنی شهرستان اهر بر روی رودخانه قره سو گفت: با توجه به اینکه روستای وجنی و روستاهای مجاور در تولید محصولات سردرختی منطقه و بخصوص صادرات محصولات تولیدی به بازار مصرف و همچنین استان اردبیل نقش بسزایی دارند لازم است در تکمیل این پل با اختصاص اعتبارات لازم تسریع شود.

۵۰ درصد اعتبارات مصوب اهر طی سال گذشته تخصیص یافت

در این جلسه فرماندار شهرستان اهر نیز، گفت: امسال میزان اعتبارات اختصاص یافته برای تکمیل و اجرای پروژه های عمرانی شهرستان اهر، ۲۴۰ میلیارد ریال است که از مسئولان ادارات انتظار داریم با جدیت تمام پیگیر جذب اعتبارات اختصاص یافته از ادارات کل استانی باشند.

زاهد محمودی گفت: بیشتر پروژه های عمرانی در توسعه زیرساخت های ارتباطی، آبرسانی روستایی، گردشگری، کشاورزی، بنیادمسکن، بهداشتی و خدمات شهری است که امیدواریم با تحقق به موقع اعتبارات مصوب شاهد تسریع در اجرا و استفاده به موقع از این پروژه ها باشیم.

وی، افزود: در سال گذشته از اعتبارات مصوب شهرستان اهر فقط ۵۰ درصد آن تخصیص یافته است، که امیدواریم امسال با تخصیص به موقع تمامی اعتبارات شاهد تسریع در اجرای پروژه ها باشیم.

محمودی، گفت: آنچه امروز در پروژه های عمرانی مورد توجه است توجه به کمیت و کیفیت پروژه هاست که در این راستا کمیته فنی نظارت بر پروژه ها در شهرستان اهر تشکیل شده است.