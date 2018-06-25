۷۰ درصد ابلاغ اوراق قضایی آذربایجان شرقی الکترونیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری تسریع در انجام کارشناسی ها، استعلام ها و اوقات دادرسی را از جمله مزیت ها و فواید ابلاغ الکترونیکی برشمرد و اظهار داشت: دادگستری آذربایجان شرقی ماهانه به صورت میانگین ۱۳۰ هزار نسخه از اوراق قضایی را به صورت الکترونیکی ابلاغ می کند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریز های انجام شده تا پایان سالجاری میزان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به ۸۰ درصد خواهد رسید و دستورالعمل این طرح به حوزه های قضایی استان در همه ۲۱ شهرستان ارسال شده است.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه آذربایجان شرقی پس از استان فارس رتبه دوم ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی را در کشور دارد، یادآور شد: این استان در این زمینه از متوسط کشوری نیز عملکرد بهتر و بالاتری دارد.

وی ادامه داد: شهروندان بدون داشتن پرونده های قضایی نیز می توانند با نام نویسی در سامانه ' ثنا ' نسبت به دریافت امکانات نرم افزاری الکترونیکی اوراق قضایی اقدام کنند تا هر موقع لازم شد از این امکان بهره مند شوند.

حجت الاسلام مظفری با تاکید بر اینکه دادگستری آذربایجان شرقی کیفیت بخشی به خدمات را جزو اولویت های مهم خود قرار داده است، گفت: در کنار سرعت، دقت در امور جاری قضایی نیز مدنظر است و در این راستا دوره های مختلف آموزشی برای کارکنان برگزار شده است که کاهش چشمگیر نقض آرا از جمله نتایج این دوره ها می باشد.

به گفته وی طبق آخرین آمار تنها هفت درصد از آرای دادگاه های بدوی آذربایجان شرقی نقض می شود که این آمار در سال های قبل معادل ۱۲ درصد بود.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: پارسال ۲۳۰ هزار نفر ساعت دوره های مختلف آموزشی برای کارکنان و قضات این مجموعه برگزار شده است.