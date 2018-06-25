به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ چهارشنه هفته جاری به مسکو سفر خواهد کرد.

وزارت خارجه روسیه در این باره اعلام کرد: اخبار اعلام شده توسط رسانه ها درباره دیدار «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه این کشور با «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ۲۷ جولای سال جاری میلادی (۶ تیر ماه) را تأیید می کنیم.

میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه نیز ساعاتی پیش اعلام کرده بود که مقامات کشورش مایل هستند حین سفر «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید به مسکو، با وی درباره اوضاع سوریه بحث و تبادل نظر داشته باشند.

انتظار می‌رود این سفر به آماده کردن مقدمات دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه منجر شود.

این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که آنها قرار است روز ۱۵ ژوئیه در وین با یکدگر دیدار کنند.