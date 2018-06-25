شهدای مبارزه با مواد مخدر مجاهدان و حافظان کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد تقی پورمحمدی روز دوشنبه در دیدار با خانواده های شهدای مبارزه با مواد مخدر مراغه افزود: شهدایی که در راه مبارزه با سوداگران مرگ، فداکاری کرده و جان خود را این مسیر فدا کردند، اجری همانند شهیدان دفاع مقدس دارند.

وی ادامه داد: این شهدا در برابر کسانی ایستادند که مانند صدامیان و استکبار جهانی درصدد ضربه زدن به میهن اسلامی بوده و هستند.

وی اضافه کرد: شهدای مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی همواره در برابر اشرار و سوداگرانی ایستادند که با رواج اعتیاد قصد ضربه زدن به خانواده ها، اشتغال و جامعه اسلامی دارند.

وی گفت: قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر فقط به دنبال منافع خود بوده و برای آنان سرنوشت فرزندان، دختران و پسران خانواده ها در جامعه اهمیتی ندارد و از این رو باید در برابر این افراد فاسد مقابله و مبارزه کرد که این امر با مجاهدت های نیروهای انتظامی میسر می شود.

پورمحمدی افزود: خانواده های شهدا به عنوان پشتیبانان شهدا و فرزندان آنان رسالت مهمی در تربیت نسل آینده در پیش داشته و از این رو از اجر معنوی بزرگی نزد پروردگار برخوردارند.