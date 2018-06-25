استاندار قزوین از اجرای طرح زهکشی در شهرستان ابیک بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین روز دوشنبه به همراه فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، سید محمد حسینی سرپرست فرمانداری شهرستان آبیک و تعدادی از مسئولان استانی از طرح زهکشی دشت شوره ‌زار منطقه آلاداغو در بخش بشاریات از توابع شهرستان آبیک بازدید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در این بازدید گفت: یکی از مشکلات ما در برخی مناطق استان پیشروی آب شور در اراضی کشاورزی است که تدوام آن موجب غیرقابل کشت شدن مزارع می شود که یکی از راهها اجرای زهکشی در اراضی است.

وی بیان کرد: در اجرای طرح زهکشی بدنبال فراهم شدن محیط مناسب برای فعالیت ریشه گیاه، کنترل بیلان نمک خاک در شرایط فاریاب و بهبود راندمان کارایی ماشین آلات کشاورزی و امکان اجرای عملیات زراعی به ویژه هنگام کاشت و برداشت محصول هستیم.

خمسه تصریح کرد: تداوم و افزایش تولیدات کشاورزی طی یک دوره طولانی وماندگار از دیگر فواید زهکشی است.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح زهکشی در شوره زارهای منطقه آلاداغلو شهرستان آبیک پیشنهاد شد و قطعی زمینی توسط یکی از کارآفرین بخش کشاورزی خریداری شد تا این منطقه شوره زار که در آن هیچ بوته یا گیاهی وجود نداشت احیا شود.

خمسه اظهارداشت: بعد از اجرای طرح زهکشی، آب شور مسیر خود را در تابستان و زمستان از سمت چاههای بالادست تغییر داده و به سوی زمین های پایین دست سرازیر شده و از زهکش‌های زمین‌ها خارج شده است.

وی گفت: عملیات زهکشی اراضی موجب برگشت آب شور به سمت جنوب شده و آب چاه‌های نواحی آلاداغلو به سمت شیرینی رفته است.

خمسه یادآورشذد: با اجرای این طرح تعداد ۵۰ روستا و صدها چاه کشاورزی عمیق و نیمه عمیق و دهها کشاورز میتوانند به فعالیت کشاورزی و احداث های باغهای پسته که به زودی به باردهی می‌رسد امیدوار تر شوند.

عملیات زهکش شوره زار منطقه آلاداغلو در ۸۰ هکتار از اراضی این منطقه اجرا شده است.