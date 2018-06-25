به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری بیرجند، حسن خسروی عصر دوشنبه در بازدید از بازارهای میوه و ترهبار بیرجند اظهار کرد: در این راستا خودروهای عرضهکننده میوه و ترهبار در معابر، میادین و حاشیه خیابانهای سطح شهر زیرپوشش طرح قرارگرفته و مرحلهبهمرحله با جدیت ساماندهی میشوند.
وی افزود: برای عرضهکنندگان سیار سطح شهر در گام نخست چهار محل شامل میدان میوه ترهبار سابق، محوطه چهارشنبهبازار، بازار پاسداران و بازار غفاری تعیینشده که افراد و مالکان این وسایل به این بازارها هدایت میشوند.
وی اظهار داشت: در راستای کنترل وضعیت شهر و برقراری نظم و انضباط شهری، کمیته ویژه پیگیری رفع موانع شهری توسط اداره اجراییات شهرداری با همکاری سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی تشکیل شده است.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری بیرجند گفت: استقرار خودروهای سیار و وسایط نقلیه که مبادرت به فروش میوه و ترهبار در مسیرهای ورودی شهر میکنند سیما و منظر شهری را دچار تغییر و دگرگونی کرده و تأثیر نامطلوبی بر چهره شهر میگذارد.
وی تأکید کرد: با پیگیریهای همهجانبه اداره اجراییات و سازمان ساماندهی مشاغل شهری این موضوع بهزودی رفع خواهد شد.
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