  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۴ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۱۷

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی:

۶۰۰ دانشجوی بسیجی به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام می‌شوند

۶۰۰ دانشجوی بسیجی به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام می‌شوند

بیرجند- مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی از اعزام ۶۰۰ دانشجوی بسیجی به مناطق محروم استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر صلاحی ظهر دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ۶۰۰ دانشجوی بسیجی از ابتدای تابستان سال جاری به مناطق محروم اعزام می‌شوند، افزود: این افراد در حوزه‌های سلامت و درمان، سبک زندگی، کلاس‌های طب اسلامی و امور عمرانی فعالیت خواهند داشت.

وی ادامه داد: همچنین ۱۶ گروه خواهر و ۱۴ گروه برادر از دانشگاه‌های استان به مناطق محروم اعزام می‌شوند.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی با اشاره به عمده فعالیت‌های این افراد بیان کرد: برگزاری کلاس‌های اوقات فراغت، تقویتی، کلاس‌های مشاوره و هنری و بررسی مشکلات روستاییان از دیگر فعالیت‌های این افراد است.

صلاحی با بیان اینکه طی سال جاری طرح اردوهای جهادی برگزار می‌شود، گفت: در این راستا شناسنامه محیطی روستاهای هدف تنظیم‌شده و مشکلات روستا طی مدت سه تا پنج سال توسط گروه‌های جهادی بررسی می‌شود تا به نتیجه برسد.

وی با اشاره به دهمین دوره طرح ولایت استانی بیان کرد: این طرح با حضور ۱۰۰ نفر از دانشجویان منتخب دانشگاه‌های استان برگزار می‌شود و برگزیدگان به مراحل کشوری اعزام می‌شوند.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید استان بیان کرد: با توجه به پیش رو بودن کنگره، برنامه‌هایی مانند دیدار با خانواده شهدا، تعمیر منازل خانواده شهدا و ترویج فرهنگ شهادت در دستور کار گروه‌های جهادی قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4330698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها