به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر صلاحی ظهر دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ۶۰۰ دانشجوی بسیجی از ابتدای تابستان سال جاری به مناطق محروم اعزام میشوند، افزود: این افراد در حوزههای سلامت و درمان، سبک زندگی، کلاسهای طب اسلامی و امور عمرانی فعالیت خواهند داشت.
وی ادامه داد: همچنین ۱۶ گروه خواهر و ۱۴ گروه برادر از دانشگاههای استان به مناطق محروم اعزام میشوند.
مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی با اشاره به عمده فعالیتهای این افراد بیان کرد: برگزاری کلاسهای اوقات فراغت، تقویتی، کلاسهای مشاوره و هنری و بررسی مشکلات روستاییان از دیگر فعالیتهای این افراد است.
صلاحی با بیان اینکه طی سال جاری طرح اردوهای جهادی برگزار میشود، گفت: در این راستا شناسنامه محیطی روستاهای هدف تنظیمشده و مشکلات روستا طی مدت سه تا پنج سال توسط گروههای جهادی بررسی میشود تا به نتیجه برسد.
وی با اشاره به دهمین دوره طرح ولایت استانی بیان کرد: این طرح با حضور ۱۰۰ نفر از دانشجویان منتخب دانشگاههای استان برگزار میشود و برگزیدگان به مراحل کشوری اعزام میشوند.
مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری کنگره ملی دو هزار شهید استان بیان کرد: با توجه به پیش رو بودن کنگره، برنامههایی مانند دیدار با خانواده شهدا، تعمیر منازل خانواده شهدا و ترویج فرهنگ شهادت در دستور کار گروههای جهادی قرار میگیرد.
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