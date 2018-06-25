واکنش انصارالله یمن به ادعای ائتلاف سعودی درباره حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البخیتی عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفتگوی اختصاصی با اسپوتنیک ادعاهای مطرح شده از سوی ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها مبنی بر اینکه یک ستون نظامی انصارالله در استان صعده هدف قرار گرفته و در میان کشته شدگان نیروهای حزب الله لبنان نیز حضور داشته اند، گفت: این دروغ بزرگ همانند دروغی است که آنها درباره اشغال فرودگاه الحدیده گفتند.

وی افزود: هدف از آن وارد کردن حزب الله به این موضوع، منحرف کردن افکار عمومی عربستانی و عربی از حمله موشکی به ریاض است. زیرا همه می داند که هدف اصلی جنگ ضد یمن نابودی توان موشکی یمنی ها بوده است اما آنها موفق نشده اند و این موشکها ریاض را هدف قرار می دهد و یمنی ها این موشکها را می سازند و این شکستی سخت برای آنهاست. از همین رو هدف آنها سرپوش گذاشتن بر این شکست از طریق متوسل شدن به دروغ است.

البخیتی بیان کرد: اما با تکرار این دروغ ها ملت عربستان و ملتهای عربی متوجه دروغ های آنها و حقیقت خواهند شد. موازنه قوا به نفع آنها نبوده و موازنه وحشت نیز به نفع آنها نیست. علاوه بر آن افکار عمومی عربی و بین المللی نیز به نفع آنها نیست زیرا آنها تا ابد دروغ آنها را باور نمی کنند.