به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، بر اثر تداوم درگیری ‏های گروهی میان کشاورزان و دامداران کوچ نشین از دو قوم مختلف در نیجریه دست کم ۸۶ نفر کشته شده اند.

این درگیری ها در ایالت پلاتو، واقع در نواحی مرکزی نیجریه روی داده است.

گفته می شود که چند روز پیش گروهی از کشاورزان قوم «بروم» به دامداران قوم «فولانی» حمله کرده و ۵ نفر از آنها را کشتند. حمله ای تلافی جویانه نیز روز گذشته تعداد بیشتری کشته برجای گذاشت به نحوی که اعلام شد حداقل ۵۰ باب منزل مسکونی، ۱۵ موتور سیکلت و ۲ خودرو به آتش کشیده شده است.

دولت نیجریه نیز امروز در این ایالت مقررات منع رفت و آمد شبانه اعلام کرد. نیروهای پلیس و ارتش هم به حالت آماده باش درآمدند.

نیروهای ویژه ارتش همچنین به چند ایالت مرکزی دیگر اعزام شده اند تا از درگیری های مشابه جلوگیری کنند.

منتقدان، محمدو بوهاری رئیس جمهوری نیجریه را متهم کرده اند که با جانبداری از قوم خود یعنی فولانی ها، مانع از گسترش درگیری های جاری شده است.