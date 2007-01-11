سپاس از مرد سنتور ایران ؛ گزارش مهر از مراسم نکوداشت پرویز مشکاتیان و گرامیداشت یاد ایرج بسطامی

به گزارش خبرنگار مهر،در این مراسم که به همت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و با حضور هنرمندان،علاقه مندان وبرخی مسئولان فرهنگی و همچنین خانواده زنده یاد"ایرج بسطامی" عصر دیروزبرگزار شد، برخی ازصاحبنظران درباره پرویز مشکاتیان و ایرج بسطامی سخن گفتند.

مجری برنامه ضمن خوشامد گویی به حاضرین و خیر مقدم به چهره های فرهنگی وهنری چون سیمین بهبهانی ،شاعر ونویسنده ، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران و محمد مهدی عسگر پورمعاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامه را با سرودن غزلی ازحافظ آغاز کرد.

عظمت صدای بسطامی به استواری بم

"صدای سوخته در کویر"عنوان نماهنگی با نمایی از ارگ بم و صدای ایرج بسطامی بود که پخش شد، در این نماهنگ گفتگویی کوتاه درباره این خواننده با "محمد رضا شجریان " شده بود (که به محض پخش تصویر شجریان حاضرین در سالن برای او دست زدند ) او چنین گفت:صدای ایرج بسطامی از جمله صداهای ماندگاری بود که وسعت ، اوج وفرود خوبی داشت و خوشبختانه ایرج تکنیک های آوازی را به خوبی می دانست و از دست دادن ایرج یک فاجعه بود چراکه عظمت صدای این خواننده به عظمت واستواری بم است و خیلی زود بود که ایرج از میان ما برود.

در ادامه پخش این نماهنگ برخی از دوستان و خانواده بسطامی هر یک به نوبه خود خاطره ای از این خواننده را بیان کردند .

پس از پایان نماهنگ یادواره ایرج بسطامی قطعه" وطن من "یک از ساخته های مشکاتیان توسط گروه "رونا" به سرپرستی "ابراهیم نقدیان"و همچنین خوانندگی "هادی حسینی " اجرا شد.

مشکاتیان نخل تناور موسیقی ایران

"حمید رضا نوربخش " به عنوان نخستین سخنران روی صحنه حاضر شد و درباره صدای ایرج بسطامی گفت:اینجا جمع شدیم تا یادی از ایرج بسطامی وکوچ زود هنگام او داشته باشیم ایرج صدایی جاودانه دارد که آثار او تا سال های سال باقی خواهد ماند و این مطلبی است که استادم محمد رضا شجریان بر آن نیز صحه گذاشت؛ روحش شاد باد.

مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه به نکوداشت پرویز مشکاتیان اشاره کرد وگفت:پرویز مشکاتیان نیاز به معرفی ندارد و البته من هم در شرایطی نیستم که معرف چهره شاخص موسیقی چون استاد مشکاتیان باشم اما در یک جمله می گویم که این نوازنده چیره دست در سنتور استادی منحصر به فرد است ولی به نظرم در کنار این تعریف و تمجید ها باید دلایل منحصر به فرد بودن مشکاتیان را نیز گفت .

نوربخش درباره ویژگی های آثار پرویز مشکاتیان گفت:به نظر من آثار و خصوصیات اخلاقی استاد مشکاتیان را از جنبه های مختلف می توان بررسی کرد؛ او را از حیث جامعه روشنفکری می توان مورد بررسی قرار داد به این منظور که از دوران مشروطه به این طرف آیا موسیقی در بین روشنفکران جایگاهی داشته یا خیر؟اگر داشته در چه دوره ای بود و شخص مشکاتیان و مجموع آثارش چه تاثیری بر ماهیت این جریان گذاشته است و یا اینکه این نوازنده سنتور از جهت جایگاه نوازندگی با ساز سنتور و جریان ساز بودنش چه کرده است؟ از سوی دیگر یه نظر من یکی از جنبه های نوازندگی مشکاتیان جواب آواز است او از جمله نوازندگانی است که در کنار خوانندگان جواب آواز با سنتور را متداول کرده و شیوه و روش مخصوص به خود دارد .

این خواننده در پایان به آهنگسازی پرویز مشکاتیان اشاره کرد و گفت: آهنگسازی مشکاتیان در دو بخش موسیقی بی کلام از پیش درآمد، چهار مضراب، قطعات و تصانیف و همچنین موسیقی با کلام خلاصه می شود و از آنجا که خواننده هستم بسیار دوست دارم در این بخش صحبت کنم، استاد مشکاتیان در تصنیف سازی معاصر نقش ممتاز ، متعالی و منحصر به فردی دارد و در نهایت باید بگویم که مشکاتیان نخل تناور موسیقی ایران است .

در ادامه گروه موسیقی "آبیدر"به سرپرستی بهرام ساعد قطعه های "سماع صوفی "، "دشتی" ،"امان زهجررخ یار"ساخته امیر جاهد و" الا یا ایها ساقی"ساخته مشکاتیان را نواخته و قطعه "قلندرانه "را به پروزمشکاتیان تقدیم کردند.

احمد مسجد جامعی وزیرسابق ارشاد و عضو شورای شهر تهران بالا آمد و درباره پرویز مشکاتیان گفت:از اوایل دهه 50 گروه موسیقی عارف با دوری گرفتن از موسیقی های رایج در آن دوران اعتراض خود را از روند موسیقی غیر قابل قبول اعلام کردند و ادامه این راه باعث شد تا میراث ارزشمند موسیقی اصیل ایرانی توسط این عزیزان حفظ شود ودر پایان امیدوارم طرحی که برای ایجاد خانه هنر در بم توسط همه هنرمندان به ویژه شجریان پایه گذاری شده زودتر به نتیجه برسد.

نوازندگی پسر در حضور پدر

در ادامه مراسم بهداد بابایی سه تار نواز ، آیین مشکاتیان نوازنده تنبک و حمید رضا نوربخش به عنوان خواننده تصنیفی از ساخته های مشکاتیان را با شعری از ملک الشعرای اجرا کردند.

سپس برخی از چهره های فرهنگی حاضر برای اهدا جوایز وانجام مراسم تجلیل از بزرگان به روی صحنه آمدند.در این بخش برگزیدگان جوایز خود را از دست هوشنگ ظریف، حمید رضا نوربحش ، محمد مهدی عسگرپور، سید عباس سجادی ، احمد مسجد جامعی دریافت کردند ؛ در آغازاین بخش از محمدعلی و فاطمه بسطامی تقدیر شد.

در ادامه، از رحیم بقایی(صدا بردار)به خاطر یک عمر فعالیت صدابرداری ،فرهنگ جولایی (تهیه کننده رادیو) به عنوان فعال ترین تهیه کننده رادیو در عرصه موسیقی ،محمدعلی چاووشی ومدیر استودیو بل ، فریدون حلمی سازنده ساز وساسان فاطمی پژوهشگر،تقدیر به عمل آمد.

در پایان مراسم تقدیر از پرویزمشکاتیان همراه با موجی از تشویق حاضران صورت گرفت .مشکاتیان پس از اینکه جایزه خود را از دست هوشنگ ظریف گرفت رو به جمع حاضر گفت:خیلی سپاسگزارم که تحمل کردید و در کنار هم شبی خاطره انگیز را گذراندیمو امیدوارم تا کنون توانسته باشم عشق ،شادی، غم ، نفرت، حسرت ، امید و آرزوی شما را به نغمه بکشم.

در حاشیه مراسم

- نمایند مردم نیشابوردرمجلس لوح تقدیری را به نمایندگی ازمردم نیشابور و همچنین نیشابوری های مقیم تهران به پرویز مشکاتیان اهدا کرد.

- این مراسم با استقبال بسیارزیاد مردم مواجه شد به طوری که عده ای به صورت ایستاده نظاره گر برنامه بودند.

- اکبر کتابدار پیام داریوش صفوت (یکی از استادان موسیقی و بنیان گذار مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ) به مشکاتیان را برای حاضرین خواند.

- پرویز مشکاتیان به یاد ایرج بسطامی شعر خواند وعلیرضا مقدمی شاعر بمی نیز با حالتی گریان در سوگ ایرج بسطامی شعری قرائت کرد.