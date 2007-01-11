به گزارش خبرنگار مهر اعزامی مهر به شهر مقدس قم، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش از ظهر امروز در گردهمایی بزرگ مبلغین حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه سخن می گفت، اظهار داشت: محرم و عاشورا برای جهان اسلام و کشور ما یک سرمایه است که باید قدر آن را دانسته و در راهی به کار گیریم که حداکثر سود از آن حاصل شود.

وی افزود: عاشورا یک ظرفیت و فرهنگ و مدرسه ای به گستردگی جهان اسلام است و هر جا تشیع حضور دارد، درهای این مدرسه گشوده است .

حداد عادل همچنین با اشاره به عشق ملت ایران به اهل بیت عصمت و طهارت بر لزوم حداکثر استفاده مناسب از این استعداد برای خیر دنیا و آخرت همه امت های عاشق ائمه اطهار تاکید کرد و گفت: هر چه در پیوند قلبی مردم با کربلا و حماسه عاشورا و امام حسین (ع) و خاندان آن حضرت تعامل می شود، بر حیرت انسان افزوده می شود و عجایب این دریای بیکران بی پایان است.

این نماینده ملت، وظیفه مبلغان و وعاظ را حفظ و استفاده بهینه از گوهر گرانقدر فرهنگ عاشورا عنوان کرد و افزود: هر چه یک واقعیت ارزشمند تر باشد، نگهداری از آن مهمتر، خطیرتر و سخت تر و آسیب پذیری آن گوهر نیز بیشتر است.

وی تاکید کرد: " عاشورا به دلیل اهمیت خود مستحق توجه ویژه و نگهداری مطلوب است و وظیفه پاسداری از این فرهنگ برعهده همه ماست."

رئیس مجلس، تشخیص هدف و وسیله و تفکیک این دو مقوله را از نشانه های خردمندی دانست و اظهار داشت: عاقل و خردمند کسی است که به هر امر که می نگرد وسیله یک هدف بودن آن را شناسایی و تفکیک نماید تا دچار تعحجر نشود .

وی در تعریف تحجر نیز گفت: تحجر آن است که انسان آنچه را که مبنای ابزاری دارد، به جای هدف نشانده و اهمیت وسیله را در حد هدف ارتقا دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم خاطرنشان کرد: باید در مسئله عزاداری سید الشهد (ع) دقت شود و هدف از وسیله شناخته شده و با طرح این سوال که هدف از بزرگداشت فرهنگ عاشورا و تکریم منزلت امام حسین (ع) و یاران او چه بوده ، پاسخ خردمندانه ای به این سوال دهیم تا جای هدف و وسیله عوض نشود.

حداد عادل هدف از زنده نگه داشتن واقعه عاشورا را تاکید بر این حقیقت دانست که اسلام حاکمیت افراد صالح بر جامعه را می طلبد .

وی افزود: پیام اصلی عاشورا این است که افراد مومن به خدا و صالح به سرنوشت جامعه و مردم حکومت یابند و علت توجه همه خاندان عصمت و طهارت به زنده نگه داشتن عاشورا این بود که به مردم یاد آوری کنند اختلاف میان امام حسین (ع) و یزد بن معاویه شخصی و برای قدرت نبود بلکه به خاطر تحقق پیام مهم اسلام بوده است.

وی با تاکید بر اینکه فلسفه قیام عاشورا ، فلسفه سیاسی اسلام و همان ولایت بوده است ، اظهار داشت: همه برنامه و آداب و سنن مردم ما باید در جهتی باشد که ما را به احیای فرهنگ عاشورا و فلسفه سیاسی اسلام برساند.

حداد عادل همچنین به سنت های مختلف برای برپایی مجالس عزاداری امام حسین (ع) اشاره کرد و با بیان اینکه انجام این سنت‌ها بر اساس عشق و ارادات به خاندان اهل بیت (ع) اشکالی ندارد و مردم می توانند به طرق مختلف در این عرصه حضور یابند در عین حال از مبلغان خواست مردم را با توجه به هدف نسبت به استفاده از وسایل تربیت کنند تا آنها آنقدر سرگرم شاخ و برگ دادن به ابزارها نشوند که هدف فرهنگ عاشورا فراموش شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مبلغان و صاحبان منبر باید تلاش کنند با تفکیک هدف و وسیله و اعتبار بخشی به هر یک از آنها در جای خود و حفظ تقدم منطقی هدف بر وسیله ، سازگاری درستی بین دو ایجاد کنند. تا ابزار مقدم بر اصل نشود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پیام سیاسی اسلام را پیوند دین و حکومت ذکر کرد و متذکر شد که انقلاب اسلامی نیز با توجه به این پیام بزرگ و در بستر فرهنگ عاشورا شکل گرفت.

وی خاطرنشان کرد: امام خمینی با انقلاب اسلامی فرهنگ عاشورا را با نمای حقیقی آن احیا کرد و این حقیقت همواره پشتوانه انقلاب بوده و تا هنگامی که این رابطه برقرار باشد انقلاب پا برجا بوده و دشمن از ملت بزرگ ایران می هراسد.

حدادعادل در خاتمه خاطرنشان کرد: اصولگرایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد حرکت خردمندانه و عاقلانه در مسیر حاکمیت اسلام حقیقی و صالحان و ولایت فقیه است که در جهان امروز می تواند در کنار اتحاد و انسجام ملی ضامن بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی در آینده باشد.

این گزارش می افزاید، پیش از سخنان رئیس مجلس ، حجت الاسلام ربانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سخنان کوتاهی اظهار داشت: اگر قرار است ایران بر اساس سند چشم انداز 20 ساله در راس کشورهای منطقه قرار گیرد ، بدون توجه به فرهنگ ، تحقق این هدف امکان پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه روحانیت از عناصر اصلی اهداف سند چشم انداز 20 ساله در حوزه فرهنگ است، خواستار توجه ویژه به این قشر در جامعه شد.