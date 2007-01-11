مسابقات کاراته انتخابی تیم ملی در کرج آغاز شد

رییس هیات کاراته کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : مسابقات با حضور 24 تیم از استان های مختلف کشور برگزار می شود و نفرات برگزیده آن به عضویت تیم ملی کیوکوشین کاراته در می آیند.

محمود اکرمی خاطرنشان کرد: از 24 تیم شرکت کننده 6 تیم متعلق به استان تهران هستند که دو تیم از این میان نیز تیم های مستقل کیوکوشین کاراته کرج هستند.

وی اظهار داشت: بیش از 400 کیوکوشین کار با انگیزه در مسابقات شرکت کرده اند و از صبح امروز و در مرحله مقدماتی رقابت های جذاب و سنگینی برگزار شده است.

اکرمی تصریح کرد: امسال تیم های اغلب استان های کشور آماده تر هستند و کسب عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها کار سنگینی است.

وی یادآور شد: سال گذشته تیم کرج در این رقابت ها به عنوان دومی دست یافت اما پیش بینی کسب مقام در سال جاری کار دشواری است.

اکرمی تاکید کرد: البته تیم های کرج هر دو از آمادگی لازم برخوردارند اما تیم های دیگر نیز همان طور که اشاره شد آمادگی قابل توجهی دارند.

بر پایه این گزارش، نفرات برگزیده این رقابت ها با نظر کمیته فنی اردیبهشت ماه آینده به مسابقات جهانی کیوکوشین کاراته در ژاپن اعزام می شوند.

مسابقات یاد شده در سه رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.