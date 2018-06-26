نهضت آسفالت در خیابان های گرگان آغاز شد

مرتضی فاضلی عارف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به مشکلات تهیه قیری که هم اکنون در تمام شهرداری‌های سراسر کشور حاکم است با تدبیر شهردار توانسته‌ایم از انبارهای ذخیره قیر که در کارخانه داریم، استفاده کنیم.

وی با بیان این که با این ظرفیت ما می‌توانیم کار اساسی و با تناژ بالا انجام دهیم، افزود: در این صورت کوچه‌های فرعی در اولویت دوم ما است و خیابان‌هایی که به حجم زیادی قیر نیاز دارد را آسفالت خواهیم کرد.

فاضلی عارف با اشاره به این که این کار از شنبه هفته جاری شروع شده، گفت: تصمیم بر این است که از خیابان‌های اصلی کار را شروع کنیم و این بالطبع مشکلات خاص خود را دارد، مثلاً در برخی از نقاط در روز نمی‌توان این کار را انجام داد زیرا هماهنگی‌های آن برای گرفتن مجوز از نیروی انتظامی و مواردی مانند این، سخت است.

آسفالت در شب و روز

سرپرست معاونت زیربنایی شهرداری گرگان بیان کرد: برخی از خیابان‌هایی که میسر است را در روز آسفالت می کنیم در غیر این صورت، شب عملیات آسفالت را انجام می‌دهیم.

فاضلی عارف تصریح کرد: لازم به ذکر این نکته است که ما کوچه‌ها و خیابان‌هایی را که حداقل در یکی دو سال آینده ادارات حفار هیچ پروژه‌ای در آن ندارند را می‌توانیم آسفالت کنیم زیرا در غیر این صورت با این هزینه‌های سرسام‌آور، سرمایه خود را دور می‌ریزیم.

وی با بیان این‌که این محدودیت‌ها باعث می‌شود لیست خیابان‌های ما کمتر و کوچک‌تر شود، گفت: سعی می‌کنیم در یک بازه زمانی مثلاً ۱۲ ساعته عملیات آسفالت یک مسیر را انجام دهیم.

سرپرست معاونت زیربنایی شهرداری گرگان اظهار کرد: به دلیل این‌که ما پشت سر هم کار کرده و هیچ تعطیلی‌ای در این زمینه نداریم، کار به نام «نهضت آسفالت» مطرح می‌شود.

وی افزود: واحد امانی شهرداری به همراه دو پیمانکار که در مناقصات برنده شده‌اند این کار را انجام خواهند داد؛ یعنی علناً در حال حاضر سه مجموعه در سطح شهر کار می‌کنند و این عمل بی‌نظیری بوده که کمتر اتفاق افتاده است.

فاضلی عارف با بیان این‌که دو پیمانکار هم‌زمان در مسیر کمربندی کار خود را شروع می‌کنند، توضیح داد: آن‌ها با دستگاه ویترکن (دستگاهی که آسفالت را می‌تراشد) و هم‌زمان سه دستگاه فینیشر (دستگاهی که آسفالت را در خیابان می‌ریزد) به ما کمک می کنند.

وی تصریح کرد: یکی از پیمانکار از ضلع شمالی کمربندی (جرجان به میدان بسیج) و دیگری از ضلع جنوبی (میدان بسیج به جرجان) کار لکه‌گیری و آسفالت را انجام می‌دهد.