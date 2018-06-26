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۵ تیر ۱۳۹۷، ۸:۱۷

حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه فرودگاه دمشق

حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه فرودگاه دمشق

تلویزیون سوریه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بامداد امروز دو موشک به سمت حومه فرودگاه دمشق شلیک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بامداد امروز (سه شنبه) با شلیک دو موشک، حومه فرودگاه دمشق را هدف قرار داد.

پدافند هوایی ارتش سوریه این دو موشک شلیک شده را قبل از اصابت به نقطه مورد نظر، هدف قرار داد.

اسپوتنیک مدعی شد که هدف جنگنده های اسرائیلی، یک هواپیمای باری ایرانی بوده که در فرودگاه دمشق مستقر بوده است.

برخی منابع خبری نیز با انتشار تصاویری مدعی شدند که یک موشک به زمین اصابت کرده است.

منابع خبری سوریه می گویند که یک موشک توسط پدافند هوایی ارتش سوریه در آسمان حومه شمالی قنیطره و موشک دیگر بر فراز شهر البعث منهدم شد.

کد مطلب 4330837

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