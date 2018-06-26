مردم قزوین از غیرت ملی پوشان تشکر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته مردم قزوین پس از بازی تیم ملی کشورمان در برابر پرتغال به خیابانها آمدند و با اشک شوق، فریادهای ایران، ایران، بچه ها متشکریم و بچه ها دوستتان داریم از حضور افتخارانه و غیورانه تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام جهانی ابراز رضایت و تشکر کردند.

در حالی که از روزهای قبل ملت ایران منتظر رویارویی پایانی تیم ملی ایران با قهرمان اروپا بود سرانجام زمان موعود فرارسید تا ۱۱ بازیکن غیور ایرانی در برابر ستاره های پرتغالی صف آرایی کنند.

دو بازی زیبا و مفتخرانه تیم ملی در برابر مراکش و اسپانیا، توقع مردم را از این تیم بقدری بالا برده بود که بسیاری تصور شکست پرتغال را دور از دسترس نمی دانستند و تیم حریف نیزبا نگرانی به مصاف ایران رفت.

شاید اگر شوت طارمی چند سانتیمتر آن طرف تر می رفت و کمی شانس داشتیم می توانست ایران را در دور بعدی رقابتها هدایت کند اما شاید تجربه ارزشمند این بازی جهانی بتواند آینده فوتبال ما را به شرط نگاه حرفه ای تر مدیران فوتبالی تضمین کند.

دیشب در حالی که در ساعت ۱۲ این بازی زیبا و جسورانه با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسیده بود اما تا ساعتها بعد از آن مردم قزوین در خیابانها بودند و با به صدا درآوردن بوق خودروی خود و سردادن شعارهای تشکر آمیز رضایت کامل خود را از هنرنمایی تیم ملی اعلام کردند.

دیشب قزوین تا صبح بیدار بود

دیشب خیابانهای شهر قزوین بار دیگر شور و نشاط و فریادهای ایران ایران را در خود طنین انداز دید و اشکهای شوق مردم را راهی دیار روسیه کرد تا تشکری جانانه از فرزندان خود را نثار کند.

محمد از کسبه خیابان خیام که چشمانش پر از اشک بود و فقط تاسف می خورد به خبرنگار مهر گفت: وای اگر شوت طارمی وارد دروازه می شد امروز در دور دوم جشن افتخار می گرفتیم و ایران غرق در شادی بود.

حسین که ورزشکار به نظر می رسید با فریاد شوق می گفت: واقعا لذت بردیم و عشق کردیم و به کشورمان بالیدیم که با همه مشکلات و فشارها توانستیم عزت و غیرت ایرانی را به جهان نشان دهیم.

دیشب ایکاش های زیادی از سوی مردم شنیده می شد و مرد میانسالی که علاقه وافری به فوتبال داشت به خبرنگار مهر گفت: باید بچه های ایران به خودببالند که در میدان جام جهانی می توانند پنالتی اسطوره فوتبال جهان را مهار کنند و در کنارش یک پنالتی را گل کنند و اینگونه اقتدار و روحیه بالای خود را به جهان نشان دهند.

وی اضافه کرد: پنالتی زدن در دقایق حساس که تیم به آن نیاز دارد و در میان دهها هزار تماشاگر و میلیونها نفر بیننده تلویزیونی هم مهارت لازم دارد و هم شجاعت و روحیه بالا که کریم انصاری فر این استعداد را داشت که توان خود را به رخ بکشد و نشان دهد ایران هیچ چیزی از بهترین تیم های فوتبال جهان ندارد.

دیشب ایران نخوابید اما هرگز احساس نکرد که بیخواب است، دیشب ایران مملو از شوق و نشاط و شادی و در کنارش افسوس بود که شاید اگر کمی چاشنی شانس هم در کنارش بود امروز باید بزرگان فوتبال از خانه هایشان جام جهانی را تماشا می کردند.

به هر حال مسابقات فوتبال جام جهانی تجربه ارزشمندی است که می تواند مورد مداقه و کارشناسی افراد صاحب نظر قرار گیرد تا بدانیم نقش مربی حرفه ای، توانمند در هدایت منطقی جوانان این کشور چقدر می تواند در رسیدن به قله های موفقیت موثر باشد.

باید پذیرفت امروز مدیریت نقش موثری در هدایت نیروها دارد تا به سرمنزل مقصود رسید و ایرانی نشان داد اگر درست هدایت و حمایت شود می تواند همچنان شگفتی آفرین باشد.

بچه ها متشکریم.