خلیل آقاجان لو در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی و ملی از سوی تک‌تک مردم تأکید کرد و گفت: توجه به این مهم وظیفه هر فرداست.

وی بابیان اینکه دمای هوای استان زنجان گرم می‌شود و احتمال آتش‌سوزی در مراتع وجود دارد، اظهار کرد: شهروندان هرگونه آتش‌سوزی در محدوده‌های جنگلی و مرتعی را به سامانه ۱۵۰۴ (امداد جنگل و مرتع) به یگان حفاظت از جنگل و مرتع گزارش کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ابراز کرد: دمای هوا این هفته در استان زنجان به حدود ۳۸ درجه می‌رسد و با توجه به گرم شدن هوا مسافران پس از ترک کردن محل، از خاموش شدن آتش اطمینان حاصل کرده و سیگار روشن را خصوصاً در حین رانندگی در طبیعت پرتاب و رها نکنند.

وی گفت: همکاری و مشارکت مردم باید در حفاظت از منابع طبیعی تقویت شود و در این راستا توجه به این مهم مانع از تخریب جنگل‌ها می‌شود.

آقاجان لو یادآور شد: منابع طبیعی متعلق به مردم است و بهره‌برداران از این ثروت ملی نیز کشاورزان و دامداران هستند و هر هکتار جنگل تأمین‌کننده اکسیژن ۲.۵ نفر است و با آتش‌سوزی ۵۰ هکتار جنگل اکسیژن ۷۵ نفر از بین می‌رود.

آقاجان لو به شهروندان توصیه کرد با توجه به گرم شدن هوا از روشن کردن آتش در مراتع خودداری کنند و نسبت به حراست از منابع طبیعی و محیط‌زیست با اداره کل منابع طبیعی همکاری کنند.