بیش از ۵۰ خانه ورزش روستایی در کردستان تجهیز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، حامد جولائی در جلسه شواری مبارزه با مواد مخدر که با حضور مدیرکل بهزیستی استان کردستان و فرماندار دیواندره در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: بیش از ۵۰ خانه ورزش روستائی در کردستان با امکانات ورزشی در تیرماه جاری تجهیز می شود.

وی عنوان کرد: یکی از راه های مبارزه با مواد مخدر ورزش است و افزایش زیر ساخت ها و امکانات ورزشی در شهرها و روستاها می تواند در این موضوع مثمرثمر واقع شود.

وی ادامه داد: دستگاه های مرتبط با ایجاد شور و نشاط در بین جوانان و مردم نقش بسزایی را در خصوص پیشگیری از موا مخدر ایفا خواهند کرد.

جولائی اظهارداشت: در همین راستا تیرماه امسال ۵۴ خانه ورزش روستائی در سطح استان با امکانات ورزشی تجهیز می شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: تجهیز خانه های روستائی با وسایل ورزشی از قبیل: میز تنیس روی میز، تاتامی، فوتبال دستی، دارت، شطرنج و طناب بازی به مبلغ ۱۸۳ میلیون تومان تجهیز خواهند شد.

جولائی عنوان کرد: مهران شهبازی بدمینتون باز دیواندره ایی اولین مسافر استان به بازی های آسیائی جاکارتا است که می توان گفت این ورزشکار نمونه بارزی از پرداختن به ورزش قهرمانی و جامعه سالم است.

وی به برگزاری رقابت های مهم در شهرستان دیواندره اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بعد از ۲۰ سال چندین مسابقه کشوری را در رشته های مختلف برگزار کردیم و سعی خواهیم کرد در سال جاری نیز این برنامه را در تمامی شهرستان ها انجام دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در خصوص استخر سرپوشیده دیواندره بیان کرد: این پروژه مهم ورزشی در راستای برنامه های فجر ۴۰ تا دهه فجر افتتاح و راه اندازی می شود.