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۵ تیر ۱۳۹۷، ۸:۵۳

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان:

بیش از ۵۰ خانه ورزش روستایی در کردستان تجهیز می شود

بیش از ۵۰ خانه ورزش روستایی در کردستان تجهیز می شود

سنندج-مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در جلسه شواری مبارزه با مواد مخدر گفت، بیش از ۵۰ خانه ورزش روستایی در استان با امکانات ورزشی در تیرماه جاری تجهیز می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، حامد جولائی در جلسه شواری مبارزه با مواد مخدر که با حضور مدیرکل بهزیستی استان کردستان و فرماندار دیواندره در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: بیش از ۵۰ خانه ورزش روستائی در کردستان با امکانات ورزشی در تیرماه جاری تجهیز می شود.

وی عنوان کرد: یکی از راه های مبارزه با مواد مخدر ورزش است و افزایش زیر ساخت ها و امکانات ورزشی در شهرها و روستاها می تواند در این موضوع مثمرثمر واقع شود.

وی ادامه داد: دستگاه های مرتبط با ایجاد شور و نشاط در بین جوانان و مردم نقش بسزایی را در خصوص پیشگیری از موا مخدر ایفا خواهند کرد.

جولائی اظهارداشت: در همین راستا تیرماه امسال ۵۴ خانه ورزش روستائی در سطح استان با امکانات ورزشی تجهیز می شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان بیان کرد: تجهیز خانه های روستائی با وسایل ورزشی از قبیل: میز تنیس روی میز، تاتامی، فوتبال دستی، دارت، شطرنج و طناب بازی به مبلغ ۱۸۳ میلیون تومان تجهیز خواهند شد.

جولائی عنوان کرد: مهران شهبازی بدمینتون باز دیواندره ایی اولین مسافر استان به بازی های آسیائی جاکارتا است که می توان گفت این ورزشکار نمونه بارزی از پرداختن به ورزش قهرمانی و جامعه سالم است.

وی به برگزاری رقابت های مهم در شهرستان دیواندره اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بعد از ۲۰ سال چندین  مسابقه کشوری را در رشته های مختلف برگزار کردیم و سعی خواهیم کرد در سال جاری نیز این برنامه را در تمامی شهرستان ها انجام دهیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در خصوص استخر سرپوشیده دیواندره بیان کرد: این پروژه مهم ورزشی در راستای برنامه های فجر ۴۰ تا دهه فجر افتتاح و راه اندازی می شود.

کد مطلب 4330884

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