۹ محور کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است

سرهنگ نادر رحمانی رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر، محورهای مسدود را به شرح زیر اعلام کرد:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین ) به علت ریزش کوه مسدود شد و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

۴-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.(تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع است)

۵-استان آذربایجان شرقی(کمربندی آذرشهر به پل غله زار) به علت سیلابی شدن رودخانه پایه های پل شکسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهر است.

۶-استان اردبیل محور خلخال-اسالم محدوده کیلومتر ۷ الی ۱۸.۵ بعلت عملیات راهسازی از تاریخ ۳۱ فروردین تا ۳۱ تیرماه مسدود شد و مسیر جایگزین از محور خلخال-پونل است.

۷-استان اردبیل محور گیوی -خلخال به علت نشست و رانش زمین مسدود شد و مسیر جایگزین محور خلخال -فیروزآباد است.

۸-استان ایلام محور ایلام -مهران (قطعه اول صالح آباد) از ۲ تا ۶تیرماه به علت انجام عملیات عمرانی و انفجار و تعریض محور فوق مسدود شد و مسیر جایگزین جاده قدیم ایلام-ماربره-صالح اباد و همچنین مسیر ایلام-ملکشاهی -مهران است.

۹-استان ایلام محور ایلام -مهران (کیلومتر۸) از تاریخ ۳تیرماه به مدت ۶ روز به علت انجام عملیات عمرانی و انفجار محور فوق مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم ایلام-ماربره-مهران است.