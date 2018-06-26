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۵ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۱

با صدور پیامی؛

لاریجانی از ورزشکاران و مربیان تیم ملی فوتبال قدردانی کرد

لاریجانی از ورزشکاران و مربیان تیم ملی فوتبال قدردانی کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی از زحمات تیم ملی فوتبال قدردانی کرد و گفت:در این چند روز گوشه‌ای از هنرمندی و تکنیک ناب ایرانی را به نمایش گذاشتید تا سرفصلی نو در تاریخ فوتبال کشور آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران تمجید و قدردانی کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

تلاش پرشور و بازیهای پرافتخار و جانانه قهرمانان تیم ملی فوتبال در رقابتهای جام جهانی که حمایت و دعای یک ملت را پشت سر خویش داشت مایه مباهات مردم و حیرت همه دنیا شد.

شما عزیزان متعهدانه در این بازیها حضور یافتید و به عهد خود با مردم در ارائه بازیهای زیبا وفا کردید. در این چند روز گوشه ای از هنرمندی و تکنیک ناب ایرانی را به نمایش گذاشتید تا  سرفصلی نو در تاریخ فوتبال کشور آغاز شود.

ضمن‌ اظهار مسرت و خداقوت به یکایک اعضای کادر فنی ، مربیان و بازیکنان قهرمان که دل یک ملت را شاد کردید امیدوارم همواره شاهد موفقیت جوانان رشید کشورمان در تمامی عرصه ها باشیم.

علی لاریجانی 
رییس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 4330919
محمد مهدی ملکی

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