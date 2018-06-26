لاریجانی از ورزشکاران و مربیان تیم ملی فوتبال قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران تمجید و قدردانی کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تلاش پرشور و بازیهای پرافتخار و جانانه قهرمانان تیم ملی فوتبال در رقابتهای جام جهانی که حمایت و دعای یک ملت را پشت سر خویش داشت مایه مباهات مردم و حیرت همه دنیا شد.

شما عزیزان متعهدانه در این بازیها حضور یافتید و به عهد خود با مردم در ارائه بازیهای زیبا وفا کردید. در این چند روز گوشه ای از هنرمندی و تکنیک ناب ایرانی را به نمایش گذاشتید تا سرفصلی نو در تاریخ فوتبال کشور آغاز شود.

ضمن‌ اظهار مسرت و خداقوت به یکایک اعضای کادر فنی ، مربیان و بازیکنان قهرمان که دل یک ملت را شاد کردید امیدوارم همواره شاهد موفقیت جوانان رشید کشورمان در تمامی عرصه ها باشیم.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی