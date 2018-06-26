گسترش ارتباط با کشورهای حاشیه خزر و چین در اولویت است

به گزارش خبرنگارمهر، اسحاق جهانگیری صبح سه شنبه در بدو ورود به استان گیلان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: گیلان یکی از استان های مهم با مردمانی بسیار خونگرم و انقلابی است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های این سفر گفتگو با مسئولان استانی درباره مشکلات موجود، موانع پیش روی توسعه استان است، افزود: در این سفر به صورت ویژه به مسائل مربوط به دریای خزر رسیدگی می شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به افتتاح چندین طرح و پروژه در شهرستان انزلی، خاطرنشان کرد: یکی از پروژه های بسیار مهم افتتاح کریدور بین المللی حمل و نقل ترکیبی چین – قزاقستان – ایران است.

وی با بیان اینکه ایران از گذشته در مسیر جاده ابریشم بوده است، تصریح کرد: فرصت بسیار مهم تاریخی و فرهنگی با اجرای این پروژه احیا شده و راه آهنی که از چین کالا را به سمت غرب حمل می کند یکی از مسیرهای عبوری آن ایران است.

جهانگیری با تأکید بر اینکه یکی از اهداف دولت گسترش ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر و به ویژه چین است، افزود: امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از این مسیر زمینه های توسعه کشور و استان های در مسیر قرار دارند را با سرعت بیشتری پیش ببریم.