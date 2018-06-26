داوران کشتی المپیک جوانان مشخص شدند/قضاوت نیما صادقی در آرژانتین

به گزارش خبرگزاری مهر، در لیست ۲۲ نفره اعلام شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، نام نیما صادقی داور درجه یک بین المللی کشورمان نیز قرار گرفته است.

بر این اساس اتحادیه جهانی اعلام کرده داوران اعزامی به آرژانتین می توانند در رقابت های جهانی ۲۰۱۸ کرواسی (۱۱ تا ۱۶ تیرماه) به عنوان یک میدان تمرینی، قضاوت کنند و مدرسان تعیین شده از سوی اتحادیه جهانی نیز همکاری نزدیک و سازنده ای با این داوران خواهند داشت.

رقابتهای کشتی بازی های المپیک جوانان ۲۰۱۸ آرژانتین روزهای ۲۰ تا ۲۲ مهرماه در شهر بوینس آیرس برگزار می شود و نوجوانان کشتی آزاد و فرنگی کشورمان با سهمیه کامل (۴ کشتی‌گیر) در این مسابقات حضور خواهند یافت.