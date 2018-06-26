برنامه های هفته حقوق بشر آمریکایی در تهران

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم زمان با آغاز هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی شامگاه سه شنبه و به مناسبت سالگرد سوء قصد به مقام معظم رهبری توسط منافقین و مزدوران آمریکایی مراسم شکرگزاری برپا می شود.

وی افزود: این مراسم بعد از نماز مغرب وعشاءدر مسجد «ابوذر» تهران برگزار خواهد شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: سخنران این مراسم آیت الله حسینی بوشهری امام جمعه موقت قم است.

وی در ادامه به اعلام برنامه های دیگری که برای هفته حقوق بشر آمریکایی در نظر گرفته شده است، پرداخت و افزود: همچنین در طول این هفته مراسم و برنامه های متعددی توسط مساجد، پایگاه های بسیج و تشکل های مردمی جهت افشای جنایات آمریکا در سطح استان تهران برپا می شود.

محمودی ادامه داد: مراسم گرامیداشت فاجعه هفتم تیر روز چهارشنبه ۶ تیر ساعت ۶ عصر در قتلگاه شهدای هفتم تیر در «سرچشمه» تهران برگزار می شود و سخنران این مراسم حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون قوه قضاییه خواهد بود.

وی گفت: در شرایطی که برخی جاهلان یا افراد نفوذی درصدد بزک کردن آمریکا هستند، بازخوانی و افشای جنایات شیطان بزرگ خنثی کننده این تحرکات نابخردانه خواهد بود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از کلیه فرهیختگان و عناصر تاثیرگذار خاصه رسانه ها خواست، با استفاده از فرصت هفته حقوق بشر آمریکایی افکار عمومی را با جنایت ها و خیانت های شیطان بزرگ آشناتر سازند.