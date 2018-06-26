مهران شاهین طبع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اردوی تیم ملی بسکتبال در صربستان و نتایجی که دیدارهای برگزار شده در این اردو داشت، گفت: بسکتبال صربستان در تمام رده ها سازماندهی قابل توجهی دارد طوریکه حتی دو دیداری که با تیم های باشگاهی این کشور برگزار کردیم تأثیر خیلی خوبی روی ملی پوشان داشت و به نوعی آنها رابرای دیدار با تیم ملی صربستان آماده تر کرد.

وی با تأکید بر اینکه دو دیدار تیم ملی بسکتبال مقابل تیم ملی صربستان خیلی سودمند بود، ادامه داد: فکر می کنم در مجموع دیدارهایی که در این کشور داشتیم خوب بود و ملی پوشان توانستند استفاده لازم را از آنها داشته باشند. اینکه ملی پوشان بتوانند در شرایط سخت با تیمی در این سطح از بسکتبال بازی کنند، تجربه خوبی در اختیارشان قرار می دهد که این مهم برای ما حاصل شد. در کل اینگونه اردوها و بازی ها علاوه بر تجربه بازی، روی اعتماد به نفس بازیکنان هم تاثیر مثبت دارد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در مورد وضعیت میثم میرزایی و حامد حدادی که در جریان این اردو به ترتیب از ناحیه چشم و قوزک پا دچار آسیب دیدگی شدند، خاطرنشان کرد: به هر حال در هر دیداری احتمال آسیب دیدگی وجود دارد. در همین دیدارها دو بازیکن تیم صربستان هم مصدوم شدند طوریکه نمی توانند این تیم را در دیدارهای پیش رو مقابل گرجستان و آلمان همراهی کنند. وضعیت میرزایی و حدادی هم خوب است اما به هر حال با توجه به رویدادهایی که در پیش داریم، حفظ سلامتی ملی پوشان برایمان در اولویت است.

«این صحبت چه معنایی دارید؟ یعنی احتمال دارد که این دو بازیکن در ترکیب تیم اعزامی به قطر نباشند؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: میرزایی و حدادی مشکل خاصی برای حضور در ترکیب تیم ملی ندارند اما در مورد ترکیب تیم اعزامی هنوز به جمع بندی نرسیدیم. بعد از جلسات تمرینی که در تهران خواهیم داشت در این مورد تصمیم گیری می کنیم.

شاهین طبع همچنین در مورد «وضعیت وحید دلیر زهان و اینکه می تواند در ترکیب تیم ملی برای دیدار با قطر قرار بگیرد؟» تصریح کرد: خیر؛ هنوز وحید به تمرینات بازنگشته است. این بازیکن به زمان بیشتری برای بهبود مصدومیتش نیاز دارد بنابراین از وی در ترکیب اعزامی به قطر استفاده نمی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر و به گفته سرمربی تیم ملی بسکتبال، این تیم طی امروز و فردا سه جلسه تمرینی در تهران خواهد داشت سپس چهارشنبه شب راهی قطر می شود. ملی پوشان بسکتبال پنج شنبه نیز دو جلسه تمرینی در دوحه برگزار می کنند تا آماده دیدار روز جمعه مقابل تیم ملی قطر در پنجره سوم انتخابی جام جهانی شود.

وی در مورد این دیدار گفت: قطر اخیران در تورنمنتی به میزبانی لبنان شرکت داشت و طی آن دیدارهایی با تیم میزبان و ارمنستان برگزار کرده بود. فیلم دیدراهای قطر در این تورنمنت را دیده ام. قطری ها یک بازیکن امریکایی در ترکیب خود دارند ضمن اینکه چند بازیکن جوان هم به این ترکیب اضافه شده است.

شاهین طبع یادآور شد که تیم ملی بسکتبال در دیدار رفت برابر قطر که در پنجره نخست انتخابی جام جهانی برگز ار شد به برتری دست یافت اما در عین حال گفت: قطر تیمی خوب در اختیار دارد که نباید دست کم گرفته شود.

«البته تیم ملی بسکتبال هم به خاطر در اختیار داشتن صمد نیکخواه بهرامی با شرایطی متفاوت دیدار روز جمعه مقابل قطر را نسبت به دیدار رفت برگزار می کند»، شاهین طبع در واکنش به این موضوع گفت: در توانایی های ملی پوشان ایران و از جمله صمد نیکخواه بهرامی هیچ شکی نیست اما آنچه اهمیت دارد اینکه تیم ملی بسکتبال به معنای واقعی برنامه داشته باشد و کار کند.

«بعد از بازگشت تیم ملی بسکتبال از اردوی چین هم به این موضوع تاکید داشتید. احساس می شود بعد از هر اعزامی بیشتر به بابرنامه بودن و کار کردن تیم ملی تاکید دارید»، این موضوعی بود که از طرف خبرنگار مهر مطرح شد و سرمربی تیم ملی بسکتبال در واکنش به آن گفت: واقعیت را نمی توان کتمان کرد. تیمی که در حال حاضر در اختیار داریم به آمادگی بیشتری نیاز دارد. در این زمینه برنامه و کار لازم است تا به تدریج آمادگی موردنظر به دست بیاید. در این زمینه هم هرچه دیدارهای تیم ملی بیشتر و با تیم های بهتر باشد، ملی پوشان را در شرایط بهتر قرار می دهد و بیشتر کمک می کند تا به آمادگی موردنظر دست یابند.

شاهین طبع همچنین تصریح کرد: برای داشتن تیم ملی یکدست باید آماده تر شد. تیم ملی بازیکنانی در اختیار دارد که واقعا تاثیرگذار و قابل احترام هستند طوریکه حتی چه بسا نبودشان آسیب وارد کند. به همین دلیل است که تاکید دارم تیم ملی بسکتبال به ستاره های همچون ستاره های سابق خود در نسل فعلی نیاز دارد. ستاره هایی که بتوانند پشتوانه ای قابل اعتماد باشند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال در پایان ابراز امیدواری کرد که این تیم در رقابت با قطر و قزاقستان در پنجره سوم مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ چین و بعد از آن بازی های آسیایی بتواند نتایج خوبی بگیرد.