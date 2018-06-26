پادشاه و ولیعهد عربستان پیروزی اردوغان در انتخابات را تبریک گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار۲۴، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان شب گذشته در تماس تلفنی با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت.

بر اساس این خبر، پادشاه عربستان در این گفتگو ابراز امیدواری کرد که اردوغان در دوره جدید ۵ ساله ریاست جمهوری خود موفق باشد و مردم ترکیه هم شاهد پیشرفت و توسعه در کشورشان باشند.

از سوی دیگر رجب طیب اردوغان هم ضمن قدردانی از پادشاه عربستان از احساسات برادرانه او نسبت به ترکیه و مردمش تقدیر کرده است.

در همین راستا «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان هم در پیامی به اردوغان پیروزی مجدد او در انتخابات را تبریک گفته و ضمن آرزوی سلامتی و خوشبختی برای رئیس جمهور ترکیه، این کشور را کشوری دوست و برادر توصیف و ابراز امیدواری کرد که مردم ترکیه شاهد پیشرفت کشورشان باشند.