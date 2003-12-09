آموزش اعضاي ارتش جديد عراق در اردن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي ايلاف، منابع سياسي و نظامي اردن امروز اعلام كردند: در دوماه گذشته اردن و اداره آمريكايي عراق مذاكراتي را بنا برنيازهاي جدي عراق براي تشكيل ارتشي جديد كه در هنگام كاهش نظاميان آمريكايي بتوانند در پادگانهاي مختلف عراق استقرار يابند انجام داده است.

اداره آمريكايي عراق در نخستين روزهاي پس ازاشغال عراق اقدام به انحلال ارتش، نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و نظامي رژيم سابق عراق كرد.

هم اكنون بسياري از كارشناسان سياسي معتقدند نا امني هاي اخير درعراق بر اثر اشتباه بزرگ آمريكا در انحلال نيروهاي نظامي عراق بوده است.

هنوزاطلاعاتي ازميزان مبلغ دريافتي اردن براي آموزش اعضاي ارتش عراق اعلام نشده است و اين درحالي است كه نخستين گروه ازداوطلبان پيوستن به ارتش عراق كه تعداد آنها به يك هزارنفر مي رسد براي گذراندن دوره هاي آموزشي هفته اول ماه آينده ميلادي به اردن اعزام خواهند شد.

پيش بيني مي شود اردن سي هزار نفر از اعضاي ارتش عراق را به شكل كامل آموزش هاي نظامي دهد.

اردن پيش از اين درسپتامبر گذشته هم در توافقنامه اي با اداره آمريكايي عراق، آموزش 35 هزار نفر از اعضاي پليس عراق را برعهده گرفت.