صدها پایگاه اینترنتی دولتی در انگلیس مسدود می شوند

به گزارش خبرگزای مهر، بر اساس طرح جدید دولت انگلیس، از مجموع 951 پایگاه اینترنتی دولتی، قطعا تنها 26 پایگاه به کار خود ادامه خواهند داد و قطعا 551 پایگاه مسدود خواهند شد و هم اکنون صدها پایگاه نیز در انتظار سرنوشت خود هستند. این در حالی است که گفته می شود در آینده تمامی اطلاعات دولتی در انگلیس تنها از طریق دو پایگاه اینترنتی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

کابینه دولت انگلیس هدف از اتخاذ چنین تصمیمی را همراهی با تمایل درونی کاربران برای استفاده از سوپر سایت ها (supersites) اعلام کرده است.

گزارش سالانه که اخیرا در زمینه استراتژی transformational متشر شده ، گویای آن است که تاکنون نیز 90 درصد پایگاه های اینترنتی بخش دولتی انگلیس مسدود شده اند.

ازدیاد پایگاه های اینترنتی دولتی در انگلیس موجب شده است تا مشکلات زیادی برای مردم و کاربران در زمینه استفاده از اطلاعات دولتی و در عین حال سردرگمی بیش از حد آنها ایجاد شود.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، گفته می شود که طی یک برنامه سه ساله و با کاهش قابل توجه پایگاه های اینترنتی دولتی در انگلیس، حدود 9 میلیون پوند صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.

قرار است بسیاری از اطلاعات پایگاه هایی که مسدود می شوند به پایگاه سرشناسی هم چون Directgov برای کاربران شخصی و هم چنین Business Link و یا چند پایگاه دیگر منتقل شوند.