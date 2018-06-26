تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در سواحل بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرزبانی هرمزگان، علی اصغر خرم روی گفت: در اجرای دستور قضائی دادستان شهرستان بندرلنگه ۴باب پارکینگ شناورها که در حریم ۶۰ متری دریا و به صورت غیرمجاز در سواحل شهرستان بندرلنگه احداث شده بود،تخریب شد.

خرم روی افزود: در راستای اجرای قانون حکم قضائی تخریب ۴باب پارکینگ شناورها توسط مرزبانان شهرستان بندرلنگه به اجراء درآمد.

وی ادامه داد: این حکم پس از تشکیل پرونده تخلف و چندین مرحله اخطار به مالکان پارکینگ ها با دستور مقام قضایی صادر شد.

فرمانده مرزبانی هرمزگان اذعان داشت: مرزبانی هرمزگان با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا برخورد قاطع می کند.