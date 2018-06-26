دست کشیدن از «الحدیده» خودکشی است/نقش مخرب سازمان ملل در یمن

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: ائتلاف متجاوز سعودی اخیرا حملات گسترده و فراگیری را به استان «الحُدَیده» ترتیب داده است. این در حالی است که حدود یک سال پیش نیز زمزمه های عملیات فراگیر عربستان سعودی و متحدانش علیه الحدیده وجود داشت اما در هر صورت، اقدامات سازمان ملل و اعتراضات گسترده به نتایج وخیم این عملیات از لحاظ انسانی، موجب شد تا ریاض به صورت موقت از موضع خود عقب بنشیند.

با این حال، شکست های متعدد عربستان سعودی در جبهه های مختلف نبرد در یمن موجب شده است تا مقامات این کشور مجددا به فکر حمله به استان الحدیده و تسلط کامل بر آن بیفتند. البته در این میان، ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز دست بسته ننشسته و به صورت گسترده به مقابله با تجاوز همه جانبه ائتلاف سعودی به یمن مبادرت ورزیده اند. آنها تاکنون حتی یک قایق جنگی متعلق به ائتلاف سعودی را در نزدیکی الحدیده منهدم کرده و برخی از تیم های تروریستی وابسته به سعودیها را شناسایی و منهدم کرده اند.

حملات گسترده جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی به الحدیده یمن در حالی صورت می پذیرد که سازمان ها و نهادهای حقوق بشری گسترده ای در سطح منطقه و جهان نسبت به پیامدهای وخیم این عملیات هشدار داده اند.

در همین راستا خبرنگار مهر به سراغ «عبدالعزیز احمد البکیر» مشاور «عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر دولت نجات ملی یمن رفتیم که مشروح گفتگو با وی از نظر می گذرد؛

*اکنون بیش از سه سال است که از حملات بی امان ائتلاف متجاوز سعودی علیه مردم یمن سپری می شود و سازمان های حقوق بشری هشدارهای زیادی را پیرامون وخامت اوضاع انسانی در یمن داده اند. درحال حاضر وضعیت غیرنظامیان در یمن چگونه است؟

مردم یمن در حال حاضر با شرایط بسیار سختی دست و پنجه نرم می کنند. واقعیت این است که امروز مردم یمن با فقر، تنگدستی و گرسنگی مواجه هستند و زندگی طبیعی آنها در سایه تجاوزگری های رژیم سعودی و متحدانش دچار هرج و مرج شده است. با تمامی این ها، ملت یمن همچنان در برابر تجاوزهای سعودیها و متحدانشان مقاومت می کنند. همین مقاومت موجب شده تا متجاوزان نتوانند به اهداف و نیت های شوم خود در یمن جامه عمل بپوشانند.

از جمله متحدان عربستان سعودی در حمله به مردم بی دفاع یمن باید به ایالات متحده آمریکا و انگلیس اشاره کرد که برای تحقق اهداف توسعه طلبانه و استعماری خود در جنگ یمن مشارکت می کنند. در هر صورت آنچه که واضح است، این است که مقاومت در برابر متجاوزان ادامه خواهد یافت و هیچکس نمی تواند این مقاومت را در هم بشکند.

*برخی احزاب و جریان های یمنی ازجمله «الاصلاح» در مسیر برون رفت از بحران کنونی یمن سنگ اندازی می کنند. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

امیدواریم که این دست از احزاب و جریان ها سر عقل آیند و دست از سنگ اندازی و مانع تراشی بردارند. حمایت و پشتیبانی از انقلاب یمن مستلزم کنار گذاشتن اختلافات داخلی میان برخی احزاب و جریان های سیاسی است. در شرایطی که دشمن با تمام توان خود کمر به قتل و کشتار غیرنظامیان بسته و پیشرفته ترین تجهیزات نظامی خود را وارد کارزار نبرد کرده است، نباید به برخی اختلافات داخلی دامن زد.

طبیعی است که در چنین شرایطی، دشمن متجاوز نیز تمام تلاش خود را می کند تا از وجود برخی اختلافات به منظور تحقق اهداف توسعه طلبانه خود بهره برداری کرده و از رهگذر این اختلافات، مَطامع خود در یمن را محقق سازد. همه گروه های سیاسی می بایست که ملت یمن را مد نظر خود قرار داده و بر اساس منافع و مصالح آن تصمیم گیری کنند. کشورهای متجاوز کینه شدیدی از مردم یمن به دلیل مقاومت آنها در برابر تجاوزها به دل دارند و این می تواند زنگ خطری برای احزاب سیاسی باشد.

در همین جا لازم است به متحدان عربستان سعودی هشدار دهم که دست از تجاوز علیه ملت یمن بردارند. هدف اصلی ریاض و متحدانش از تجاوز علیه مردم یمن تحقق اهداف توسعه طلبانه و ممانعت از برقراری صلح و آرامش در یمن است. متجاوزان همچنین به دنبال آن هستند تا مانع از تشکیل یک دولت برآمده از آراء مردم یمن در این کشور شوند. در این میان، کشورهای عربی نیز حساب ویژه ای روی ساختار نظام بین الملل جدید باز کرده اند؛ نظامی که تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به وحدت و یکپارچگی جهان عرب به کار بسته است.

*در خصوص نبرد بزرگ الحدیده صحبت کنید. آیا عربستان سعودی و متحدانش در طول این مدت موفق به تحقق خواسته ها و اهداف خود در این شهر استراتژیک شده اند؟ آیا سعودیها آنطور که ادعا می کنند توانسته اند وارد الحدیده شوند؟

عربستان سعودی و متحدان آن تاکنون موفق به ورود به شهر راهبردی و استراتژیک الحدیده نشده اند. به اذن خدا ورود سعودیها و متحدانشان به الحدیده هیچگاه به وقوع نخواهد پیوست. الحدیده رگ حیاتی برای مردم یمن محسوب می شود. بندر الحدیده تنها گذرگاهی است که می توان از طریق آن میلیون ها یمنی را تغذیه کرد. تسلط سعودیها بر الحدیده یک سومِ مردم یمن را به شدت متضرر خواهد کرد.

درست به همین دلیل است که انقلابیون یمنی تحت هیچ شرایطی قصد ندارند که از الحدیده و بندر الحدیده بگذرند. دست کشیدن از بندر الحدیده به مثابه یک خودکشی بزرگ برای انقلابیون است. از دست دادن بندر الحدیده یمن را با یک فاجعه بزرگ انسانی مواجه خواهد ساخت. لذا باید گفت که ما در حفظ بندر الحدیده تمام تلاش خود را به کار بسته ایم و اجازه تسلط سعودیها بر آن را نخواهیم داد.

*نظر شما در خصوص «مارتین گریفیتس» چیست؟ به نظر شما آیا وی همچون اسماعیل ولد الشیخ از سعودیها جانبداری می کند و یا در مأموریت خود بی طرف است؟

من شخصا تاکنون با «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن دیداری نداشته ام. از طریق صحبت با کسانی که تاکنون با گریفیتس دیدار و گفتگو داشته اند، متوجه شدم که هدف و نیت اصلی وی تاکنون ابهام آلود است و نمی توان گفت که مواضع و اهدافش کاملا شفاف و واضح است. بدون شک به محض مشخص شدن ماهیت اهداف و نیت های گریفیتس آن را به شما اطلاع خواهم داد.

اما در هر صورت به نظر من سازمان ملل متحد تلاش می کند تا بحران یمن و جنگ در این کشور برای مدت بیشتری به طول بیانجامد. سازمان ملل متحد تاکنون از پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم یمن طفره رفته است. سازمان ملل متحد تاکنون هیچ دفاعی از مردم یمن در برابر تجاوزهای سعودیها و متحدان آنها نکرده است.

ملت یمن خواستار اقدام فوری سازمان ملل در مجازات متجاوزان است اما این اتفاق نیفتاده است. محاصره مردم یمن توسط متجاوزان همچنان ادامه دارد و در این میان، سازمان ملل متحد هیچ اقدامی برای نجات مردم یمن صورت نمی دهد.