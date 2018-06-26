نکوداشت خواننده تالشی در «شب موسیقی تالشی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت استاد هادی حمیدی و یادواره استاد قسمت خانی ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۱۱ تیرماه در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد. در این برنامه که با عنوان «شب موسیقی تالشی» به همت بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران و فرهنگ‌کده تالش برگزار می‌شود، گروه «کادوس» تالش به سرپرستی آرمین فریدی روی صحنه می‌رود.

آرمین فریدی هفت خوانی سرپرست گروه موسیقی «کادوس» تالش و مدیر فرهنگ‌کده تالش درباره جزییات این برنامه گفت: استاد هادی حمیدی هنرمند بزرگ آواز تالش حقی عظیم بر گردن موسیقی تالش دارد. او با صدای منحصر به فردش هنرمند محبوب قوم تالش است و اگر چه به دلیل برخی بی مهری‌ها کم کار بوده، اما همیشه در اوج مانده و همکاری با بزرگانی همچون عبدالله ملت پرست، فریدون شهبازیان و حسین علیزاده را در کارنامه خود دارد.

وی درباره بخش دیگری از برنامه که به یادواره استاد قسمت خانی از هنرمندان به نام منطقه تالش اختصاص یافته است، توضیح داد: استاد قسمت خانی نیز یکی از افتخارات خطه تالش است. جای گرفتن در حلقه ۳۶ استاد برتر موسیقی نواحی ایران در سال ۸۳ و حضور در چندین جشنواره معتبر موسیقی از جمله توفیق‌های این هنرمند به شمار می‌رود که یادش همیشه نزد قوم تالش گرامی است.

فریدی در معرفی اعضای گروه موسیقی «کادوس» نیز گفت: آرمین فریدی هفت خوانی نوازنده تمبوره و للِه تالشی، استاد هوشنگ حاجی بداغی خواننده و آسیه بخشی زاد نوازنده دایره اعضای گروه «کادوس» در این برنامه را تشکل می دهند.