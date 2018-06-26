هدایت آبهای سطحی شمال تهران به سایر مناطق

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن محبوبی پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شبکه هدایت آبهای سطحی در شمال تهران شامل رود دره ها و کانال های سرپوشیده به عنوان جمع کننده های سطحی در مقاطع بزرگ و انهار روباز به عنوان جمع کننده ها در مقاطع کوچک تر آب های جاری را به کانال های اصلی و از آن جا به مناطق پایین دست هدایت می کنند.

وی گفت: در حال حاضر منطقه یک دارای ۸ رود دره درکه ، ولنجک، دربند، گلابدره ، مقصودبیک ، جمشیدیه ، دارآباد ، خشکه و ۱۵ کانال است که با ۵۷۰ کیلومتر طول، آب های سطحی را به سایر مناطق شهر تهران هدایت می کند.

محبوبی افزود: آب های سطحی که از کانال های «گلابدره» و «دربند» به «مقصودبیک» می ریزد به منطقه ۳ و آب های سطحی جاری در مسیل «درکه» به منطقه ۲ و آب های سطحی مسیل «دارآباد» به منطقه ۴ واریز می شود.

معاون شهردار منطقه یک تهران احداث چاه های جذبی را یکی دیگر از راهکارهای هدایت آب های سطحی دانست که آب ناشی از بارش ها را به سفره های زیرزمینی وصل می کند.

وی اضافه کرد: چاه های جذبی نقش مهمی در جذب و افزایش سطح سفره های زیرزمینی دارد ولی به دلیل محدودیت و پر هزینه بودن به عنوان آخرین راهکار تنها در گذرگاه های فرعی و بن بست که امکان هدایت آبها وجود ندارد احداث می شود.