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۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان:

اجرای تعهدات سامانه تدارکات الکترونیک دولت باید تضمین شود

اجرای تعهدات سامانه تدارکات الکترونیک دولت باید تضمین شود

خرم آباد- مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بر ضرورت تضمین تعهدات سامانه تدارکات الکترونیک دولت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زینعلی پیش از ظهر سه شنبه در همایش استانی سامانه تدارکات الکترونیک دولت در لرستان در سخنانی با اشاره به فعالیت این سامانه در استان اظهار داشت: یکی از مزایای این سامانه ایجاد شفافیت در معاملات دولتی است.

وی با اشاره به برخی تضادها بین قوانین این سامانه و همچنین قوانین مالیات عنوان کرد: می طلبد که اقدامات و برنامه ریزی لازم برای رفع این تضادها صورت گیرد.

مدیرکل دویان محاسبات لرستان همچنین با تاکید بر ضرورت تضمین انجام تعهدات این سامانه بیان داشت: با توجه به راه اندازی این سامانه ما باید به سمت برگزاری مناقصات الکترونیک و تجارت الکترونیک حرکت کنیم.

زینعلی تاکید کرد: ما باید مقاومت های سنتی را در این زمینه کنار بگذاریم و به سمت برگزاری مناقصات الکترونیک و دولت الکترونیک حرکت کنیم.

کد مطلب 4331211

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