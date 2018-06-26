نمایشگاه تخصصی هوانوردی عمومی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نمایشگاه تخصصی هوانوردی عمومی با حمایت ستاد توسعه صنایع و فناوری های دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۱۲ تا ۱۵ تیرماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار می شود.

برگزاری این نمایشگاه در رونق و توسعه بازار داخلی و منطقه ای محصولات و خدمات هوانوردی عمومی کشور نقش بسزایی خواهد داشت و شرکت های دانش بنیان فعال و مرتبط با محصولات و خدمات هوانوردی عمومی در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.