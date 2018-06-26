بیانیه اخیر اوپک همان مصوبه اکتبر سال ۲۰۱۶ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه با اشاره به نشست اخیر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گفت: آنچه در نشست ۱۷۴ اوپک تصمیم گرفته شد و در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان وجود دارد این است که قطعنامه‌ اوپک در اکتبر ۲۰۱۶ مبنی بر سهمیه‌بندی بین اعضا و کاهش سقف تولید حدود یک میلیون و ۲۰۰ بشکه در روز بار دیگر مصوب شود.

وی با بیان این‌که در ماه مه تولید نفت حدود ۷۸۰ هزار بشکه نسبت به میزان سقف تولید کمتر بوده است، افزود: اگر به بیانیه صدو هفتاد و چهارمین نشست اوپک توجه شود و برخلاف این که برخی عنوان می‌کنند حدود ۸۰۰ هزار بشکه به تولید اوپک افزوده می‌شود، هیچ آمار و ارقامی در این بیانیه نیامده است.

وزیر نفت ادامه داد: برخی کشورها می‌خواهند علائم مثبتی به بازار یا آمریکا بدهند که این موضوع به مصوبه اوپک ربطی ندارد و آنچه ملاک عمل بوده قطعنامه‌ای است که ۱۴ عضو اوپک امضا کردند.

زنگنه با بیان این‌که پیشنهاد ایران در نشست اخیر اوپک تصویب شد، تصریح کرد: پیشنهاد ایران این بود تا نفتی که در بازار کمتر تولید شده اصلاح شود و میزان پایبندی به ۱۰۰ درصد برسد و سپس در نشست‌های بعدی اگر نیازی به افزایش تولید بود این اقدام انجام شود.

وزیر نفت با تاکید بر این‌که مصوبه اخیر اوپک بسیار شفاف و روشن است، افزود: ایران پیگیر اجرای این مصوبه خواهد بود و اگر کشوری برداشت دیگری از این مصوبه داشته باشد به‌طور رسمی به اوپک اعلام می‌شود.

وی با بیان این‌که روسیه در این نشست عنوان کرد نمی‌تواند به کاهش تولید ادامه دهد و باید تولید خود را افزایش دهد، ادامه داد: توجیه روسیه برای افزایش تولید این بود که تحت فشار شرکت‌های داخلی است، زیرا قیمت فرآورده‌ها در این کشور افزایش یافته و مردم از شرایط ناراضی هستند.