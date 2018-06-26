فرآیند پاسخگویی سامانه تدارکات الکترونیک دولت تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماندگار مرادی فرد پیش از ظهر سه شنبه در همایش استانی سامانه تدارکات الکترونیک دولت در لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه ذی حسابی ها نوک پیکان اجرای این سامانه هستند اظهار داشت: این سامانه از سال ۹۴ به طور رسمی در استان لرستان فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه تا کنون در این رابطه دو دوره آموزشی با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در استان برگزار کرده ایم گفت: این دوره های آموزشی با حضور ذی حسابی ها، معاونین اداری مالی و کارپردازان دستگاههای اجرایی استان برگزار شده اند.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با اشاره به بررسی مباحث و مشکلات مربوط به این سامانه در استان به صورت هفتگی تصریح کرد: دستگاههای نظارتی نیز بر انجام مناقصات در این سامانه نظارت لازم را دارند.

مرادی فرد با اشاره به شفافیت و همچنین دوری از فساد با استفاده از سامانه تدارکات الکترونیک دولت گفت: یکی از اقداماتی که در این سامانه باید در دستور کار قرار گیرد حمایت از تولیدات استان است و باید زمینه به گونه ای فراهم شود که تامین کنندگان خدمات الکترونیک این سامانه مربوط به لرستان باشند.

وی همچنین بر ضرورت ارائه آموزش های لازم به تولید کنندگان و تامین کنندگان خدمات الکترونیک این سامانه بیان داشت: همچنین باید فرآیند پاسخگویی در این سامانه تسهیل شود و دفاتر استانی این سامانه نیز تقویت شوند.