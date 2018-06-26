محرکان حادثه بازارتهران دستگیر شدند/وضعیت پرونده جعبه سیاه زنجانی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در رابطه با اعتراضات روز گذشته تا این لحظه بازداشتی داشتید؟ گفت: قبلا هم گفته ایم که مسئولان نظام در برخورد با آشوب ها و ناامنی ها به هیچ عنوان کوتاه نمی آیند. برنامه جدی آمریکایی ها در مورد ایران دامن زدن به ناامنی هاست. دیروز تلاش کردند با تهدید بازاری ها در مغازه ها را ببندند و در برخی نقاط شهر آشوب ایجاد کنند و به برخی مغازه ها آسیب برسانند.

وی با بیان اینکه عوامل این آشوب ها دیشب شناسایی شدند، خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از این افراد دستگیر و بازداشت شدند. محرکین اصلی حادثه که با برنامه ریزی در نقاط مختلف تهران به تهدید بازاری ها اقدام کردند که اگر بازار را نبندید فلان کار را انجام می دهیم، توسط پلیس و دستگاه امنیتی شناسایی شدند و امروز تحویل دادستانی می شوند.



دادستان تهران از تشدید برخوردها خبر داد و گفت: من به این افراد و خانواده های آنها اطلاع می دهم که تا محاکمه نشوند آزاد نخواهند شد. کسانی که اخلال نظام اسلامی را نشانه رفته اند از جنس بازاری ها نبودند و خواهید دید که بازاری ها سمت خود را جدا خواهند کرد.



وی تصریح کرد: مردم اجازه نخواهند داد عده ای به خود حق بدهند که وضع بازار را متلاطم کرده و برای مردم ناامنی اقتصادی ایجاد کنند. پیام من به آشوب گران در حوزه امنیت و اقتصاد این است که دستگاه قضایی با هرگونه ناامنی و آشوب و اغتشاش در حوزه اقتصادی مبارزه خواهند کرد و متهمانش مانند آشوب های دی ماه و اسفند ماه تا انجام محاکمه آزاد نخواهند شد.



وی به سخنان آملی لاریجانی اشاره و تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه فرمودند که اتهام اخلال در نظام اقتصادی و اتهام در حوزه امنیت مجازات سنگینی دارد.

دولت آبادی در پاسخ به سوالی درباره علت بازداشت هنگامه شهیدی و آخرین وضعیت پرنده قبلی وی گفت: ایشان چند ماهی متواری بود و همان طور که در شبکه های مجازی می دیدم هر روز اهانت های آشکاری به دستگاه قضایی و مسئولینش می‌کرد، به جای اینکه خود را معرفی کند توییت های بسیار مجرمانه ای منتشر می‌کرد. امروز در جزیره کیش درحالی که مدعی بود تا تغییر مسئولان دستگاه قضایی خود را معرفی نخواهد کرد دستگیر شد. این نشانه اقتدار پلیس ماست که به همه متهمان می‌گوید دست از اقدام مجرمانه بردارند. وی پرونده سنگین در دستگاه قضایی دارد. امیدواریم که زودتر به دادگاه ارسال شود.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ۶۰۰روز از بازداشت علیرضا زیبا حالت منفرد که به جعبه سیاه بابک زنجانی معروف است، می گذرد؛ این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد گفت: ایشان در بازداشتگاه است و البته من اخیرا به بازپرس ایشان تاکید کردم در تحقیق تسریع شود. چون برخی از تحقیقات ایشان منوط به انجام کار کارشناسی و در حال انجام است.

دادستان تهران در مورد پرونده فعالان محیط زیستی گفت: به زودی امیدوارم به دادگاه ارسال شود.

وی در پایان در مورد توییت محمود صادقی مبنی بر هجوم ماموران امنیتی به منزل سید امامی و گذاشتن جعبه ای در داخل خانه عنوان کرد : من نمی‌دانم؛ جعبه را نشنیدم ولی برای کاری که انجام شده حتما مجوز قانونی وجود داشته است.