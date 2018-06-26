اوقاف برای ترویج وقف نیاز به شورای تخصصی رسانه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست هم‌اندیشی نخبگان تبلیغی کشور از دیروز چهارم تیرماه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف، حجت‌الاسلام والمسلمین شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و جمعی از نخبگان تبلیغی کشور به منظور یافتن راهکارهای موثر تبلیغ وترویج فرهنگ وقف آغاز شد .

در روز نخست این نشست، نخبگان تبلیغی کشور با بیان نظرات خود در خصوص تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف پرداختند.

آیت‌الله محمدمهدی میرباقری؛ استاد حوزه و دانشگاه در این نشست با بیان اینکه مسئله اقتصادی کردن وقف باید با ظرافت صورت گیرد، اظهار کرد: از بعضی از امامزاده‌ها در تهران فقط یک در بیشتر نمی‌بینیم، درحالی‌که در امامزاده‌ها مناره مهم است و در کار فرهنگی باید دقت کرد و کارکردها متناسب با امامزاده باشد.

وی با اشاره به اینکه موقعیت امامزاده‌های واجب‌التعظیم باید تقویت شود، تصریح کرد: اکنون بیش از ۸۰۰ عنوان نیت وقف وجود دارد، اما مردم اطلاع چندانی از آن ندارند و بسیاری از مصادیق و موارد وقف را به مردم بیان نکردیم و رسانه‌ها در این راستا می‌توانند مؤثر باشند.

همچنین حجت‌الاسلام محمدحسین راستگو؛ از نخبگان تبلیغی کشور گفت: باید جزوات فرهنگی و بسته‌های مورد نیاز برای ترویج وقف در نظر گرفته شود تا با طرح این مباحث در امامزادگان این اماکن به مقصد فرهنگی و گردشگری تبدیل شوند.

وی ایجاد شبکه‌های محلی رادیو تلویزیونی در امامزادگان و بقاع متبرکه را ضروری دانست و گفت: در روزهای تعطیل نظیر نوروز و تابستان فعالیت رادیوهای محلی با برنامه‌های متنوع فرهنگی در جذب مردم اثر زیادی دارد.

راستگو پخش برنامه‌های تلویزیونی در خصوص وقف را همراه با برنامه‌های متنوع نظیر مسابقه و معما را از دیگر ابزارها برای ترویج فرهنگ وقف بیان کرد.

حجت‌الاسلام تراشیون؛ استاد برجسته تبلیغی کشور نیز با بیان اینکه کارهای سطحی در زمینه ترویج وقف جواب نمی‌دهد، تشکیل شورای تخصصی در حوزه رسانه وقف را مهم خواند و تاکید کرد: اوقاف نیز برای ترویج وقف نیاز به شورای تخصصی رسانه دارد و این شورا باید ماهیت حقیقی داشته باشد زیرا کار رسانه‌ای کاری عمیق است و می‌تواند کارایی خود را داشته باشد.

در این نشست حجت‌الاسلام مسعود عالی؛ از نخبگان تبلیغی و برجسته کشور نیز یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ وقف را امامزادگان دانست تا تبدیل به قطب فرهنگی در جامعه شوند.

وی افزود: محور بودن و قطب فرهنگی امامزادگان باید به‌درستی تبیین شود و اکنون بسیاری از مساجد در کشور تنها نمازخانه هستند و کارکرد مسجدی ندارند و اگر محور قطب فرهنگی درست تبیین شود می‌توانیم در پیشبرد امور موفق باشیم.

حجت‌الاسلام عالی خواستار اجرای برنامه‌های آزمایشی متنوع فرهنگی در ۱۰ امامزاده شاخص کشور در قالب برنامه دو ساله برای ترویج فرهنگ وقف شد.

حجت‌الاسلام اراکی؛ از نخبگان تبلیغی کشور نیز با بیان اینکه برای ترویج وقف علاوه بر مُبلغان نیازمند انجمن‌های مردم‌نهاد هستیم، تصریح کرد: باید انجمن وقف‌گرایی در محلات و کشور شکل گیرد تا بحث وقف را پیش ببرند و واقفان را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه در طول تاریخ‌ زنان نقش مهمی در ترویج فرهنگ وقف داشته اند، تاکید کرد: برگزاری همایش‌های مختص زنان برای ترویج و نشر فرهنگ وقف را لازم دانست لازم است.

در بخش دیگری از این نشست حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری؛ استاد حوزه و دانشگاه گفت: اطلاع‌رسانی در زمینه آثار و تاریخچه وقف باید به شوراها واگذار شود، اکنون اخبار وقف در رسانه‌ها چندان پررنگ نیست و تهیه خبرنامه وقف و ارسال آن به بخش‌های مختلف از جمله ائمه جمعه و مُبلغان لازم است زیرا هنوز همه مُبلغان جزئیات لازم درباره وقف را نمی‌دانند.

وی افزود: تعدد برنامه‌های فرهنگی جامع در امامزادگان و تهیه بسته فرهنگی کامل از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام ماندگاری ساخت موقوفه‌های ۳۵ متری برای زوجین جوان را از جمله کارکردهایی دانست که می‌تواند در توسعه فرهنگ وقف مؤثر باشد. گفتنی است در این نشست برخی از چهره های مطرح تبلیغ کشور ازجمله آیت‌الله میر باقری، حجج اسلام رفیعی، قرائتی، راشد یزدی،حسینی قمی، آقا مرتضی تهران ،عالی، طائب، سرلک، سید حسین مومنی، تراشیون، نظری منفرد، لقمان، ماندگاری، نبوی، فرحزاد، عباسی ولدی، پناهیان، دانشمند، میرشفیعی حضور داشتند.