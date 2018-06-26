اجرای مسابقه کتاب خوانی جنوب تهران با محوریت شهید مدافع حرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین مسلمی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم قدردانی از برگزیدگان مسابقه کتاب خوانی ویژه دانش آموزان، طی سخنانی اظهار داشت: مطالعه یکی از مناسب‌ترین راه‌های غنی‌سازی و بهره‌جویی از اوقات فراغت است و باید از این ظرفیت در سطح مدارس به نحو احسن استفاده شود که در این راستا مسابقه کتاب خوانی با مشارکت ۹۰۰ دانش آموز به اجرا رسید.

مسلمی افزود: مسابقه کتاب خوانی تو شهید نمی شوی با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نسل جوان انجام شد که با مشارکت و استقبال گسترده دانش آموزان مواجه بود.

وی افزود : فدا کردن جان برای حفظ ارزشها، عزّت بخشیدن به افراد جامعه، هم بستگی اجتماعی ، ایجاد روحیه ظلم ستیزی وعدالت طلبی در جامعه، حفظ استقلال تمامیت ارضی کشور درمقابل بیگانگان، ایجاد شور ونشاط وتحرک در بین افراد جامعه همگی از کارکردهای فرهنگ ایثار وشهادت درجامعه است که در برنامه های متفاوت باید برای نوجوانان وجوانان تبیین شود.

مسلمی با اشاره به اینکه ۳۶ نفر از شرکت کنندگان به عنوان برگزیدگان این مسابقه معرفی شدند، افزود: ۱۵ کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس و ۲۱ جایزه نفیس شامل تبلت ، دوچرخه ، اسکیت و ... به برندگان این مسابقه اهدا شد.

وی با اشاره بر اینکه کتاب «تو شهید نمی‌شوی» خاطرات شهید مدافع حرم، محمود رضا بیضایی است افزود : این کتاب حاوی روایت‌هایی از حیات شهید و از سری کتاب‌های تاریخ شفاهی جبهه مقاومت اسلامی است.

شهید محمودرضا بیضایی متولد تبریز بود و ۲۹ دیماه ۱۳۹۳ در سوریه منطقه «قاسمیه» در جنوب شرقی دمشق به شهادت رسید.