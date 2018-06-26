دبیرکل ناتو انتخاب مجدد اردوغان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در پیام تبریک خود به مناسبت انتخاب مجدد «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه خاطر نشان کرد: من به مردم ترکیه به واسطه حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور تبریک می گویم.

وی در ادامه افزود: دموکراسی و آزادی همواره از اولویت های ناتو بوده است.

استولتنبرگ با ابراز خرسندی از انتخاب مجدد اردوغان تاکید کرد: ترکیه به دلیل داشتن مرز مشترک با عراق و سوریه یکی از اعضای استراتژیک ناتو است.

گفتنی است براساس نتایج انتخابات ترکیه، اردوغان با کسب ۵۲.۵ درصد آراء و برتری بر قدرتمندترین رقیب خود- «محرم اینجه» با حدود ۳۱ درصد آراء- در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به پیروزی رسید.