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۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۶

یک مقام مسئول مطرح کرد؛

آمادگی انجام پروازهای تابستانی/افزایش نظارت بر ایرلاین‌ها

آمادگی انجام پروازهای تابستانی/افزایش نظارت بر ایرلاین‌ها

مدیرکل فرودگاه مهرآباد، از آمادگی برای ساماندهی، توسعه و ارتقای خدمات به مسافران با توجه به افزایش پروازها در تابستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه مهرآباد، میرسعید صفی‌نیا از آمادگی این فرودگاه برای ساماندهی، توسعه و ارتقای خدمات به مسافران با توجه به افزایش پروازها در تابستان خبر داد و گفت: با افزایش پروازهای فرودگاه در فصل تابستان، نظارت بر عملکرد ارگان‎ها و شرکت‎های هواپیمایی، نظارت بر نحوه فعالیت تاکسیرانی و دیگر بهره‎برداران فرودگاهی را افزایش داده‎ایم.

وی با اشاره به آمادگی زیرساخت‎های سرمایشی ترمینال‎ها، نظارت بر عملکرد غرفه‎های تجاری و رستوران‎ها گفت: رضایت مسافران از خدمات فرودگاهی و رعایت استانداردهای لازم در این زمینه را از دغدغه مدیران این فرودگاه عنوان کرد.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد در مورد افزایش تسهیلات رفاهی تاکسیرانان فرودگاه مهرآباد نیز گفت: در این فرودگاه علاوه بر توجه به ارتقای خدمات به مسافران پیگیر فراهم کردن امکانات رفاهی و ضروری واحدهای خدمت‎رسان از جمله تاکسیرانی فرودگاه هستیم.

 صفی‎نیا افزود: از جمله اقدامات انجام شده در این راستا می‌توان به ساماندهی تاکسیرانی، نوسازی ناوگان، مکانیزه کردن نوبت‎دهی تاکسی ها، آموزش رانندگان، خدمات اینترنتی تاکسیها و اختصاص مسیر ویژه برای دسترسی آسان مسافران به ناوگان عمومی اشاره کرد.

وی توضیح داد: با توجه به حجم بالای تاکسی های فرودگاهی و رانندگان آنها در فرودگاه مهرآباد طی قراردادی، پروژه احداث ساختمان تسهیلاتی برای رفاه و آسایش رانندگان و مسافران تاکسی آغازشده که به زودی به بهره برداری خواهد رسید. مکان این ساختمان با ۳۰۰ مترمربع در پارکینگ حج قدیم انتخاب شد.

کد مطلب 4331365

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