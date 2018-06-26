به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه مهرآباد، میرسعید صفینیا از آمادگی این فرودگاه برای ساماندهی، توسعه و ارتقای خدمات به مسافران با توجه به افزایش پروازها در تابستان خبر داد و گفت: با افزایش پروازهای فرودگاه در فصل تابستان، نظارت بر عملکرد ارگانها و شرکتهای هواپیمایی، نظارت بر نحوه فعالیت تاکسیرانی و دیگر بهرهبرداران فرودگاهی را افزایش دادهایم.
وی با اشاره به آمادگی زیرساختهای سرمایشی ترمینالها، نظارت بر عملکرد غرفههای تجاری و رستورانها گفت: رضایت مسافران از خدمات فرودگاهی و رعایت استانداردهای لازم در این زمینه را از دغدغه مدیران این فرودگاه عنوان کرد.
مدیرکل فرودگاه مهرآباد در مورد افزایش تسهیلات رفاهی تاکسیرانان فرودگاه مهرآباد نیز گفت: در این فرودگاه علاوه بر توجه به ارتقای خدمات به مسافران پیگیر فراهم کردن امکانات رفاهی و ضروری واحدهای خدمترسان از جمله تاکسیرانی فرودگاه هستیم.
صفینیا افزود: از جمله اقدامات انجام شده در این راستا میتوان به ساماندهی تاکسیرانی، نوسازی ناوگان، مکانیزه کردن نوبتدهی تاکسی ها، آموزش رانندگان، خدمات اینترنتی تاکسیها و اختصاص مسیر ویژه برای دسترسی آسان مسافران به ناوگان عمومی اشاره کرد.
وی توضیح داد: با توجه به حجم بالای تاکسی های فرودگاهی و رانندگان آنها در فرودگاه مهرآباد طی قراردادی، پروژه احداث ساختمان تسهیلاتی برای رفاه و آسایش رانندگان و مسافران تاکسی آغازشده که به زودی به بهره برداری خواهد رسید. مکان این ساختمان با ۳۰۰ مترمربع در پارکینگ حج قدیم انتخاب شد.
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