به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه مهرآباد، میرسعید صفی‌نیا از آمادگی این فرودگاه برای ساماندهی، توسعه و ارتقای خدمات به مسافران با توجه به افزایش پروازها در تابستان خبر داد و گفت: با افزایش پروازهای فرودگاه در فصل تابستان، نظارت بر عملکرد ارگان‎ها و شرکت‎های هواپیمایی، نظارت بر نحوه فعالیت تاکسیرانی و دیگر بهره‎برداران فرودگاهی را افزایش داده‎ایم.

وی با اشاره به آمادگی زیرساخت‎های سرمایشی ترمینال‎ها، نظارت بر عملکرد غرفه‎های تجاری و رستوران‎ها گفت: رضایت مسافران از خدمات فرودگاهی و رعایت استانداردهای لازم در این زمینه را از دغدغه مدیران این فرودگاه عنوان کرد.

مدیرکل فرودگاه مهرآباد در مورد افزایش تسهیلات رفاهی تاکسیرانان فرودگاه مهرآباد نیز گفت: در این فرودگاه علاوه بر توجه به ارتقای خدمات به مسافران پیگیر فراهم کردن امکانات رفاهی و ضروری واحدهای خدمت‎رسان از جمله تاکسیرانی فرودگاه هستیم.

صفی‎نیا افزود: از جمله اقدامات انجام شده در این راستا می‌توان به ساماندهی تاکسیرانی، نوسازی ناوگان، مکانیزه کردن نوبت‎دهی تاکسی ها، آموزش رانندگان، خدمات اینترنتی تاکسیها و اختصاص مسیر ویژه برای دسترسی آسان مسافران به ناوگان عمومی اشاره کرد.

وی توضیح داد: با توجه به حجم بالای تاکسی های فرودگاهی و رانندگان آنها در فرودگاه مهرآباد طی قراردادی، پروژه احداث ساختمان تسهیلاتی برای رفاه و آسایش رانندگان و مسافران تاکسی آغازشده که به زودی به بهره برداری خواهد رسید. مکان این ساختمان با ۳۰۰ مترمربع در پارکینگ حج قدیم انتخاب شد.